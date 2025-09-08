快訊／探母北返被問「北檢將提抗告」　柯文哲沉默快速入家門

記者鄭佩玟／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年今（8日）終於交保。下午柯文哲在妻子陳佩琪陪同下返抵新竹老家與柯媽何瑞英團聚，柯文哲一邊吃冰、吃豬腳麵線同時與柯媽閒話家常，直到晚間7點5分才依依不捨離開。柯文哲晚間8時36分抵達台北信義路的家，面對記者提問不發一語，小草則持續吶喊「阿北加油！」

柯文哲涉京華城貪污、政治獻金侵占等案件，在偵審階段共遭羈押近1年後，在8日繳足7000萬元保釋金重獲自由，並在離開北院前發言 「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」 ，北檢晚間重話駁斥，並預告針對法院裁定柯姓、應姓被告具保停止羈押一案，將儘速依法提起抗告。

▲柯文哲返北抵達住處。（圖／記者莊喬迪攝）

柯文哲下午身穿白色「KP」T恤，在妻子陳佩琪陪同下返抵新竹老家與柯媽何瑞英團聚。柯文哲一邊吃冰、吃豬腳麵線同時與柯媽閒話家常。但因柯文哲限制住居，須返回台北限制住居地，原定傍晚6點20分離開，柯媽卻不捨兒子，直到晚間7點5分，柯文哲才在柯媽陪同下步出家門。柯媽見到媒體與支持者，雙手合十鞠躬致謝，哽咽說出，「你們都是好人，感謝大家。」

柯文哲晚間8時36分抵達台北信義路的家，面對大批媒體提問「媽媽狀況如何？」「怎麼看北檢說要盡快提抗告？」「絕不屈服嗎？」柯文哲不發一語快步離去，由老婆陳佩琪開門後迅速走入家門。門外小草則持續高聲吶喊「阿北加油！」

