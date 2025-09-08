　
社會焦點

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了：恐有極大變數

▲柯文哲交保後直奔新竹老家，過火爐去霉運見媽媽。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

▲柯文哲交保後直奔新竹老家，過火爐去霉運見媽媽。（圖／ETtoday攝影中心）

記者曾羿翔／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲8日交保後，迅速前往新竹老家探望母親，遵循民俗習俗處理進門儀式，家中事先備妥火爐讓他過爐除穢。值得注意的是，這次他以左腳跨越火爐，並且用力踩破瓦片，頭也沒回地走進家門，在民俗處理上格外謹慎，不過專家廖大乙從專車車牌「8196」給出提點。

根據《聯合報》報導，民俗專家廖大乙指出，雖然進門儀式這部分「安全過關」，但仍有民俗上的其他風險要注意。例如他這次返家所乘坐的專車車牌為8196。其中，「9」象徵天，「6」象徵地，似乎寓意圓滿；但從另一層解讀，「9 × 9 = 81」，數字重疊、頭重腳輕，可能代表「重頭來過」或「不穩定的變數」，因此專家認為官司恐還要面臨極大變數。

▲柯文哲交保專車車牌「8196」。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯文哲返家所乘坐的專車車牌為「8196」。（圖／ETtoday攝影中心）

廖大乙提醒，接下來農曆九月初六（2025年10月26日）至九月初九重陽（2025年10月29日） 將是民俗上的關鍵時期，恐將上演讓政壇「大變數」震盪的發展。此外，柯文哲屬豬，今年又「犯太歲」與「犯官符」，本年度整體運勢偏弱，儘管命理僅供參考，但他此期間應特別謹言慎行，尤其從霜降至立冬（約即2025年10月底至11月初）宜防再生不必要的紛擾。

▲柯文折返北抵達住處。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲晚間返回台北住家。（圖／記者莊喬迪攝）

柯文哲晚間7點多離開新竹老家，啟程返回台北。約晚間8點30分許抵達台北住家，下車時現場支持者紛紛高喊「加油」、「阿北清清白白」，不過面對媒體詢問「怎麼看北檢說要盡快提抗告？」、「絕不屈服嗎」等問題，他僅揮手致意，未回應任何一句話，隨後跟妻子陳佩琪一起走進屋內。此外，這也是柯文哲自今年1月2日二度裁定交保遭撤銷後，時隔約9個月後再次回到台北住家。

而柯文哲在本次公開談話中，怒轟賴清德「讓整個台灣陷入四分五裂」。對此，總統府發言人郭雅慧8日晚間也回應，基於尊重司法程序進行，總統府不會對司法偵辦中的個案作任何評論，但也不接受並非事實的抹黑。

另針對柯文哲質疑檢察官偵辦1年「什麼都沒查到」，更指檢方損害社會對司法的信任。台北地方檢察署也發布聲明強調，柯文哲的言論嚴重誤導事實，混淆視聽。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

09/07 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁

柯文哲廖大乙車牌

