國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普發「最後通牒」要求釋放人質！　哈瑪斯：已準備好談判

▲▼ 以軍炸毀加薩高樓。（圖／路透）

▲以色列持續攻擊加薩市。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普8日對哈瑪斯發出最後通牒，敦促哈瑪斯接受釋放加薩人質的協議，「以色列已經接受我的條件，現在輪到哈瑪斯也接受了。我已經警告過哈瑪斯不接受的後果，這是我的最後警告，不會再有下一次！」他也說，加薩停火協議將很快達成，相信所有人質都能獲釋，無論生死。

路透、法新社報導，在川普發聲警告之後，哈瑪斯透過聲明稱，已透過調解人收到美方關於達成停火協議的想法，準備好立即坐上談判桌，願意談判釋放所有人質，換取明確宣布戰爭結束及以軍全面撤出加薩走廊。

根據以色列媒體N12 News在6日發布的消息，川普已經向哈瑪斯提出新停火方案，該協議要求哈瑪斯在停火首日釋放剩餘48名人質，以換取數千名被關押在以色列的巴勒斯坦囚犯，並在停火期間協商結束戰爭。以色列官員稱正在認真考慮川普的提議。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普對哈瑪斯發出最後通牒，要求哈瑪斯接受協議。（圖／路透）

川普從紐約返回華盛頓途中向記者透露，「我認為我們很快就會針對加薩議題達成協議」，但未提供具體細節。

現階段仍有48名人質被關押在加薩，以色列當局已宣布其中26人死亡，認定還有20人活著，另外2人狀況不明。談及人質，川普表示，「人數可能比20人少一些，儘管他們大多是年輕人」，但相信所有人質都將獲釋，無論生死，「我們會讓他們全部都回來。」

