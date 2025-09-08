「突襲現代汽車」只是第1槍　美邊境沙皇：移民執法針對更多企業

▲現代汽車位於美國喬治亞州的工廠，遭到美國移民突襲搜查。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

川普政府「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）7日透露，繼上周突襲現代汽車（Hyundai）喬治亞州工廠一舉逮捕475人之後，當局將鎖定更多企業，作為移民執法目標。

霍曼在CNN節目「國情諮文」（State of the Union）之中表示，「我們將展開更多職場執法行動。沒有人會出於好心僱用非法移民，他們聘僱這些人，是因為可以要求他們更努力工作，但支付更少薪資，勝過合法聘僱美國勞工的競爭對手。」

美國移民及海關執法局（ICE）4日突襲位於喬治亞州的現代汽車與LG合資電池工廠，以違反移民法為由，大舉逮捕475名無證移工，其中大部分為南韓公民。南韓政府7日回應，被捕移工將在完成相關行政程序之後遣返回國。

ICE於5日宣稱，被捕人員之中部分曾非法越境，另有許多人持觀光或商務簽證逾期居留，這些簽證類別原本就不具備工作許可。

除了ICE加大行動，川普已派遣國民兵及聯邦執法人員前往首都華盛頓特區，宣稱是為了打擊犯罪與解決非法移民問題，並且放話對更多民主黨執政大城市，採取類似措施，例如紐約市、芝加哥等。

不過，反對川普移民政策的團體與商業組織警告，美國農業、餐飲住宿業及肉品加工等關鍵產業，長期仰賴無證移工維持營運。