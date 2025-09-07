美國防戰略不再緊盯中國？　他點四大面向批以偏概全、無端製造疑慮

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美媒《政客》引述3名知情人士說法指出，五角大廈最新《國防戰略》（National Defense Strategy）草案出現重大轉向，建議優先保護美國本土及西半球的安全，與美軍多年來專注應對中國威脅的立場截然不同。對此，立院外交及國防委員會委員、綠委王定宇今（7日）直言，這明顯有「以偏概全」問題。他也列出美國4份報告完整分析美國整體安全戰略，並指出，片段曲解盟友戰略政策，在盟友間無端製造疑慮，並不符合台灣的國家利益。

《政客》（Politico）報導指出，根據知情人士說法，2025年《國防戰略》把國內與區域任務，置於對抗中俄等敵對國家之上。負責制定該戰略的國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）在2018年版本的撰寫過程中扮演關鍵角色，並且支持美國孤立主義，不過雖然長期被視為對中鷹派，卻與副總統范斯立場一致，希望讓美國從對外承諾中解脫。

此舉標誌著美國政府的重大政策轉向，並且可能激怒民主共和兩黨的對中鷹派。其中一名知情人士表示，「對於各大洲的美國盟友而言，這將是一次重大轉變。過去可信賴的美國承諾正遭受質疑。」另一名知情人士是共和黨外交政策專家，他直言這項轉變「與川普總統對中國的鷹派觀點完全不符。」

對此，王定宇表示，媒體報導「美國新國防戰略」似乎從全球轉為本土防衛，但是這明顯有「以偏概全」的問題。基本上要完整看看美國的多份報告、決策形成的整體戰略，而非僅根據單一一份文件，這裡有四件幾乎同時在進行的議題，可以比較完整分析美國整體安全戰略。

第一，國防戰略聚焦本土、西半球。王定宇指出，美國五角大廈正擬定新版《國防戰略》（National Defense Strategy, NDS）草案，傾向將焦點聚焦優先保護美國本土和西半球安全。儘管最終版本尚待調整，但此舉已顯示川普政府在國防政策上的調整方向。

第二，五角大廈強化「拒止式防衛」與印太部署。王定宇說，根據近日曝光的中情局內部簡報，美國國防部長Pete Hegseth所批准的Interim National Defense Strategic Guidance，提出以「拒止防衛（denial defense）」為核心策略：加強印太區域能力，包括部署潛艦、轟炸機、特種部隊，並敦促台灣自強防衛 。這標誌著美方在維持戰略模糊之餘，也提升了對台灣防衛的實際支持。

第三，強化聯盟與軍演，對北京形成戰略威懾。王定宇表示，美國與亞太盟友展開大規模聯合軍演，如澳洲史上最大規模的TALISMAN SABRE，旨在提升共同應對中國可能入侵台灣的準備能力，但同時也暴露盟友間對美承諾的信任缺失 。此外，美國防長在新加坡香格里拉對話中直言，中國對台灣的侵略威脅「迫在眉睫」，呼籲盟友加強防務合作。

第四，盟友需要提高自我防衛能量。王定宇說，雖然美國國防部的政策傾斜與軍事部署，讓台灣看到美國意圖提升印太威懾能力，也在某種程度上強化了對台承諾的實質可信度。這對台灣當局與民間信心而言，是重要穩定訊號。但是美方強調「拒止防衛」與盟友共擔，進一步要求台灣等盟友必須增加防衛預算與自主能力，包含延後可能的解放軍攻台時間等。

王定宇認為，「台灣安全的責任當然是靠我們自己」，但是盟友間建構的安全網絡和威懾力量，也是重要面向，片段曲解盟友的戰略政策，在盟友間無端製造疑慮，並不符合台灣的國家利益。