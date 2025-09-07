中俄印同框曝光　川普貼文爆氣：輸給最深最黑暗的中國了



▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與印度總理莫迪（Narendra Modi）的合照，讓川普直呼「我們把俄印兩國輸給中國了」。（圖／翻攝自The Truth @realDonaldTrump）

文／CTWANT

美、中、俄、印等四國的關係，因一張合照再掀波瀾。美國總統川普（Donald Trump）5日在自家社群平台真相社交（Truth Social）發文，貼出中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在中國天津（Tianjin）出席上海合作組織（SCO）峰會的同框畫面，並寫道「看起來我們已經把印度和俄羅斯輸給最深、最黑暗的中國了。願他們一起擁有長久而繁榮的未來！」而這張照片，也被外界視為三方互動升溫的象徵。

根據《Arab News》報導，川普稍晚在白宮面對記者時，對此語氣收斂，表示「我不這麼認為」，強調並不覺得印度已投向中國，但對印度持續大量購買俄羅斯石油感到不滿，已經直接向新德里表達。印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）則未正面回應川普言論，只重申美印關係「非常重要」，兩國維繫的是以共同利益、民主價值與人文交流為基礎的「全面全球戰略夥伴關係」。

天津這場SCO峰會匯聚逾20位非西方國家領袖，再度將美印、俄中印之間的戰略角力推上檯面。川普政府近期與北京互祭高關稅，美中貿易摩擦延燒，印度也被波及，美方對印度輸美商品徵收50%關稅，部分理由正是回應其購買俄油；新德里批評此舉「不公平」。

川普談及與莫迪的私交時，仍以「朋友」稱呼並盛讚其「是一位偉大的總理」，但話鋒一轉又說「只是我不喜歡他此刻在做的事」。至於俄中越走越近，川普坦言對普丁「非常失望」，卻表示「並不擔心」，還透露計畫很快與普丁通話。

