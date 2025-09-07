美國商務部長：印度2個月內會「低頭道歉」　試著和川普達成協議

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與印度之間的貿易爭端持續升溫，印度總理莫迪近期與俄羅斯總統普丁及中國國家主席習近平會晤後，美國總統川普對印度表達不滿。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，印度可能在兩個月內重啟與美國的貿易談判，並「道歉求和」，顯示雙方緊張關係或有緩解契機。

根據美媒《國會山報》，盧特尼克於當地時間5日在電視節目「Bloomberg Surveillance」中指出，印度最遲在一至兩個月內將回到談判桌，「他們會說抱歉，並嘗試與川普達成協議」，至於最終如何處理，將由川普決定。此番言論暗示，美印之間的貿易衝突可能在短期內出現調整空間，但仍需視川普的態度而定。

本週稍早，莫迪在中國天津與普丁、習近平會面，商討如何應對美國新關稅。川普對此表示強烈不滿，並在社群平台Truth Social發文稱，「看來我們已經把印度與俄羅斯拱手讓給中國，祝他們未來長久繁榮！」凸顯川普對印度與中俄合作的擔憂。

川普針對印度進口產品徵收的關稅已高達50%，比原本的25%增加一倍。他表示，此舉是因為印度大量購買俄羅斯石油，而印度並未改變其政策以取悅美方。川普多次批評美印貿易不平衡，強調印度是美國的主要貿易市場，導致印度大量輸出產品到美國，但美國對印度的出口產品卻相對有限，形成長期單向貿易的局面。

川普指出，「印度至今徵收我們最高的關稅，導致美國企業難以進入印度市場，這是一場完全單方面的災難！」

面對美方壓力，莫迪則強調印度將自力更生，不是出於被迫，而是出於自豪感。8月底，他向國民表示，為應對美國關稅可能帶來的經濟衝擊，政府將減稅並推動自給自足。他說，「全球經濟自私行為正在上升，我們不能坐以待斃，而必須超越困難，不讓他人束縛我們。」