川普關稅上訴案「有信心會贏」　美財長警告：取消將釀可怕後果

▲川普對等關稅，目前被上訴法院裁定違法。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普「對等關稅」被聯邦上訴法院裁定違法，全案已上訴至最高法院。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7日表示有信心勝訴，並警告若川普關稅遭最高法院否決，政府將面臨可怕的巨額退稅危機。

8月29日，聯邦巡迴上訴法院裁定，川普對幾乎所有國家實施的「對等關稅」逾越總統職權，大部分違法。川普上周已向最高法院提出「加速裁決」請求，希望11月初展開辯論。如果按照一般情況，最高法院要等到2026年6月才會對此案做出裁決。

貝森特在NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）之中表示，他對於最高法院裁決「有信心獲勝」。如果敗訴，財政部將被迫退還「大約一半的關稅款項」，對於該部而言將是「可怕的結果」，但強調「如果法院這麼說，我們就必須這麼做。」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

貝森特先前表示，如果最高法院真的直到2026年6月才做出裁決，政府屆時可能已收取7500億至1兆美元稅收，退稅作業將造成嚴重混亂。根據美國稅務基金會（Tax Foundation）統計，在法院採取行動前，川普關稅將影響近70%美國進口商品，若被推翻，此比例將驟降至16%。

白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）7日也在CBS節目「面對全國」（Face the Nation）之中宣稱，政府還有「其他法律權限」得以繼續實施關稅，例如援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款，以國安為由對特定產業課稅，川普先前對鋼鋁課徵50%關稅即是此例。