社會 社會焦點 保障人權

台中民眾普渡！驚見隔壁文青宅神明廳狂冒黑煙　室內拜拜釀禍

▲▼台中民宅神明廳起火,普渡。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一棟清水模文青風格的民宅下午發生火災。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

今天中元節，許多民眾都會在家前普渡拜好兄弟。不過下午2點左右，台中市北屯區一棟「清水模文青透天厝」發生火警，當時隔壁大樓許多民眾正在拜拜，發現隔壁火燒厝，趕緊通報119並狂按該屋門鈴，但都許多時間無人回應，後來一名女屋主才應門，跟消防隊說該處神明廳有點蠟燭，疑似因此起火。

台中市消防局今日14時接獲報案，北屯區松竹北一街一棟民宅發生火警，立即派遣第八大隊與轄區3分隊前往搶救，發現該棟民宅5樓冒出黑煙、火勢，立即布水線搶救，該屋一名女屋主未受傷，憂心忡忡地跟救災人員說，5樓有使用蠟燭拜拜，沒有使用電器。

▲▼台中民宅神明廳起火,普渡。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該屋隔壁大樓住戶們當時正在普渡拜拜，結果發現隔壁民宅起火。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中民宅神明廳起火,普渡。（圖／記者許權毅攝）

報案民眾是該屋隔壁大樓的一群住戶，民眾說，起初是該屋對面、北屯國民運動中心工地的工人發現，跑來跟大夥說，大家原本正在普渡拜拜，抬頭一看不得了，發現該屋5樓冒出濃濃黑煙，趕緊求救。

有民眾說，原本以為是燒金紙，但是煙霧實在太大，加上今天中元節，若是拜拜，理應是在屋外普渡，認為有異狀，趕緊通報消防局到場。當下前往按門鈴，女屋主說確實在拜拜，東西放著就去休息，沒想到發生火災。

女屋主自行逃出，並沒有受傷，由消防局布水線上樓將火勢撲滅，詳細起火原因待消防局釐清。

▲▼台中民宅神明廳起火,普渡。（圖／記者許權毅攝）

▲▼女屋主跟警消說，5樓有使用蠟燭，疑似不慎起火。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中民宅神明廳起火,普渡。（圖／記者許權毅攝）

