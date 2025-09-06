　
地方焦點

轎車暴衝撞外送員「衝進普渡棚架」　住戶：趕著搶好兄弟供品？

記者白珈陽／台中報導

今天（6日）是中元節，家家戶戶擺出普渡用品，祭祀祖先及款待好兄弟，不過台中市大里區中午發生一起交通事故，劉姓男子開車行經中山路，不明原因車輛失控，先是擦撞1名女外送員，再衝撞路旁社區搭建的普渡棚架，附近住戶將車禍畫面PO網，嚇得直呼「是趕著跟好兄弟搶供品？」，幸好女外送員僅輕傷送醫，全案肇事原因將由交通大隊分析鑑定。

警方調查，今天中午12時15分左右，劉姓男子（61歲）駕駛自小客車沿台中市大里區中山路往中興路一段方向行駛，不明原因碰撞路邊莊姓女外送員（29歲），又高速衝撞路邊停放車輛，以及當地居民臨時架設的普渡棚架。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉男開車撞上路旁社區搭建的普渡棚架。（圖／民眾提供）

根據網友提供的監視器畫面顯示，當時女外送員正送完餐點準備離開，還在機車旁準備發車時，後方突然衝出1輛黑色轎車將機車撞飛，外送員也摔倒在地，嚇得趕緊以雙手保護頭部，隨後黑車繼續往前衝，撞上路旁由當地社區住戶集合拜拜的棚架，所幸當時棚架裡沒有人。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲莊姓女外送員遭劉男擦撞。（圖／民眾提供）

事故造成莊女輕傷，經送醫治療無大礙，肇事的劉男經酒測無酒精反應，他表示「也不清楚自己為什麼會撞上去」，詳細肇因將由警方調查釐清。警方呼籲，用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。

▲▼ 。（圖／Threads網友a13562410提供）

▲劉男開車撞上社區普渡棚架，遭擦撞的莊女倒地護頭。（圖／Threads網友a13562410提供）

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

台中宅神明廳起火　普渡鄰居驚覺異狀報案

台中宅神明廳起火　普渡鄰居驚覺異狀報案

今天中元節，許多民眾都會在家前普渡拜好兄弟。不過下午2點左右，台中市北屯區一棟「清水模文青透天厝」發生火警，當時隔壁大樓許多民眾正在拜拜，發現隔壁火燒厝，趕緊通報119並狂按該屋門鈴，但都許多時間無人回應，後來一名女屋主才應門，跟消防隊說該處神明廳有點蠟燭，疑似因此起火。

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人慘死

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人慘死

即／新店BMW衝撞施工貨車！　30歲工人傷重不治

即／新店BMW衝撞施工貨車！　30歲工人傷重不治

台中這銀行今遭酒駕衝撞14年前就曾上演

台中這銀行今遭酒駕衝撞14年前就曾上演

交通事故台中中元節普渡車禍

