轎車暴衝撞外送員「衝進普渡棚架」　住戶：趕著搶好兄弟供品？

記者白珈陽／台中報導

今天（6日）是中元節，家家戶戶擺出普渡用品，祭祀祖先及款待好兄弟，不過台中市大里區中午發生一起交通事故，劉姓男子開車行經中山路，不明原因車輛失控，先是擦撞1名女外送員，再衝撞路旁社區搭建的普渡棚架，附近住戶將車禍畫面PO網，嚇得直呼「是趕著跟好兄弟搶供品？」，幸好女外送員僅輕傷送醫，全案肇事原因將由交通大隊分析鑑定。

警方調查，今天中午12時15分左右，劉姓男子（61歲）駕駛自小客車沿台中市大里區中山路往中興路一段方向行駛，不明原因碰撞路邊莊姓女外送員（29歲），又高速衝撞路邊停放車輛，以及當地居民臨時架設的普渡棚架。

▲劉男開車撞上路旁社區搭建的普渡棚架。（圖／民眾提供）



根據網友提供的監視器畫面顯示，當時女外送員正送完餐點準備離開，還在機車旁準備發車時，後方突然衝出1輛黑色轎車將機車撞飛，外送員也摔倒在地，嚇得趕緊以雙手保護頭部，隨後黑車繼續往前衝，撞上路旁由當地社區住戶集合拜拜的棚架，所幸當時棚架裡沒有人。

▲莊姓女外送員遭劉男擦撞。（圖／民眾提供）



事故造成莊女輕傷，經送醫治療無大礙，肇事的劉男經酒測無酒精反應，他表示「也不清楚自己為什麼會撞上去」，詳細肇因將由警方調查釐清。警方呼籲，用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。

▲劉男開車撞上社區普渡棚架，遭擦撞的莊女倒地護頭。（圖／Threads網友a13562410提供）