地方 地方焦點

台南永康區強化防災應變！　跨區桌演＋避難收容實作提升守護力

▲永康區辦理桌上兵棋推演，模擬地震與豪雨複合型災害，驗證防災協作效能。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康區辦理桌上兵棋推演，模擬地震與豪雨複合型災害，驗證防災協作效能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為精進災害應變作業流程、強化政府與社區協作，台南市永康區公所5日舉行「境況模擬桌上演習暨避難收容處所開設演練」，演練模擬地震伴隨強降雨的複合型災害，聚焦災情研判、決策指揮、跨機關協調、區域聯防啟動與後勤資源整合，全面驗證防災協作中心的實際應變效能。

▲永康區辦理桌上兵棋推演，模擬地震與豪雨複合型災害，驗證防災協作效能。（記者林東良翻攝，下同）

演練由永康區長李皇興擔任指揮官，全程統籌指導，市府災害防救辦公室王雅禾參議擔任主推官，並由成功大學防災研究中心副主任李心平擔任說明官，提供專業建議與即席講評，提升演練實務價值。

▲永康區辦理桌上兵棋推演，模擬地震與豪雨複合型災害，驗證防災協作效能。（記者林東良翻攝，下同）

此次並邀集南區、仁德、東區、北區、安南、中西及安平等區公所，共同強化區際資源支援與協作。參演單位涵蓋永康區公所各業務單位、警政、消防、教育、社福、民政機關，並有社區組織、防災士與協作中心志工熱情投入，展現整體應變能量。

▲永康區辦理桌上兵棋推演，模擬地震與豪雨複合型災害，驗證防災協作效能。（記者林東良翻攝，下同）

避難收容處所開設演練則於永仁高中及中華里活動中心實地啟動，模擬從場地整備、災民報到、空間區隔、志工分工、物資發放到資訊傳遞的全流程操作，不僅強化現場執行力，也讓居民親身體驗避難流程，建立正確防災觀念。市長黃偉哲表示，面對地震與極端氣候等多元災害風險，市府持續推動韌性城市政策，從基層紮根，提升各區自主管理與應變能力；消防局長李明峯則強調，透過不斷演練與滾動檢討，可優化資源配置、減少災害損失，為市民安全加一道防線。

▲永康區辦理桌上兵棋推演，模擬地震與豪雨複合型災害，驗證防災協作效能。（記者林東良翻攝，下同）

