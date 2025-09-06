　
不是安平！　台南最強景點變了「半年湧1538萬人次」

不是安平！台南最強景點「半年湧1538萬人次」　遊客大讚：好逛好吃老少咸宜

▲根據交通部觀光署最新數據，今年上半年台南的「最強景點」由位於中西區的「國華友愛商圈」拿下，短短半年共吸引逾1538萬人次。（圖／翻攝FB／台南市國華友愛新商圈）

文／CTWANT

台南擁有豐富文化古蹟與眾多美食，是近年國旅廣受歡迎的目的地。根據交通部觀光署最新數據，今年上半年台南的「最強景點」由位於中西區的「國華友愛商圈」拿下，短短半年共吸引逾1538萬人次，不少遊客大讚該商圈「好逛、好吃，老少咸宜」；第2名是正統鹿耳門聖母廟，也有高達852萬人次造訪；第3名海安商圈則有659萬人次造訪。

觀光署日前公布2025年上半年台南熱門景點人潮統計，冠軍是國華友愛商圈，1月至6月共吸引1538萬7628人次前往造訪；其次是正統鹿耳門聖母廟，共有852萬9000人次造訪；第3名海安商圈659萬4695人次；第4、5名分別為南鯤鯓代天府533萬5200人次，以及安平327萬7883人次。

第6至10名則依序為南紡購物中心316萬人次、麻豆代天府264萬人次、孔廟園區218萬人次、藍晒圖文創圈區207萬人次、赤嵌園區143萬人次。

據了解，國華友愛商圈是近期台南新興地標。國華友愛商圈過去被稱為「十字町」，曾是當地著名的舶來品街，近年則以「美食小吃一條街」著名。除了許多百年老店外，同樣有許多新興小店進駐，造就了台南府城新、舊時代在此交融的獨特氣象。對在地年輕人而言，國華友愛商圈有如台北西門町是時尚潮流的聚集地，對外地遊客而言又有眾多美食值得造訪，再加上台南市政府近年來為商區延請形象設計公司負責統籌規劃，遂使該地人氣飆升。

許多曾經造訪的遊客在Google地圖上留下評價，「這裡有很多有特色又好吃的商家，可惜胃不夠大，下次到台南再來」、「挺好逛的商圈，週末第一次來買服裝，發現好多年輕人在逛這邊。」、「一段至永樂市場周圍皆好逛、好吃！」、「適合假日出來走走逛逛吃美食的地方」、「台南的美食戰區，有很多小吃跟美食，也是觀光客愛來的景點之一，假日都會爆多人」、「除了兩天都吃不完的正統在地美食外，還有很多別具特色的店家隱身其中，認真搜尋一定可以在這邊挖到屬於你的寶物。」

