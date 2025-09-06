台南「這2里」9／8領1400元回饋金　9／30沒領視同放棄

▲112年全年設籍在台南市官田區隆田里與官田里的里民，每人可領到1400元現金補助。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／台南報導

中油在台南市官田區官田里與隆田里共設有4處天然氣井，經濟部去年針對隆田里與官田里公布「礦產權利金之回饋金撥放辦法」，只要民國112年全年度設籍在這兩里的里民，每人可領到1400元現金補助，官田區公所提醒，領取日期為9月8日、9日上午9時起至下午4時，逾期未領視同放棄。

民國112年礦業法修正三讀通過後，經濟部去年10月公布「礦產權利金之回饋金撥放辦法」，因官田里與隆田里設有4處天然氣井，官田區公所表示，只要112全年度設籍於官田里或隆田里的里民，均可以在9月8日、9日上午9時起至下午4時前往官田里社區活動中心領取，9月10日至30日也可在上班時間至區公所農業及建設課領取，若未於規定時間內領取，將視同放棄，不再發給。

根據官田戶政事務所統計，112年12月設籍官田里的里民共有2259人，隆田里的里民則有2220人，也就是此次能拿到回饋金的民眾約有4479人左右。官田區公所也提醒，領取回饋金需備妥身分證正反面影本與印章，若由家人代領則需另外準備委託書、雙方印章及雙方身分證正反面影本，無身分證者須檢附戶口名簿影本，委託書可向區公所索取，也可自行從區公所官網下載，請民眾提前備妥資料，避免影響領取流程。