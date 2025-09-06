「手護台南Hand有愛」熱鬧登場　徐凱希力挺視障按摩

▲「手護台南Hand有愛」行銷活動熱鬧登場，藝人徐凱希親臨現場支援視障按摩。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，打造一座關懷與幸福並重的友善城市，台南市勞工局6日於南紡購物中心夢想舞台舉辦「手護台南Hand有愛」視障按摩據點行銷活動，活動特邀知名藝人徐凱希現身力挺視障按摩，期盼市民透過實際行動支援視障按摩師穩定就業。

勞工局長王鑫基邀請各界勞工團體代表及社團成員一同表達支援，活動由佑明視障協進會的問樂團以經典歌曲揭開序幕，傳達「視障者也能發光發熱」的理念。現場安排「免費視障按摩體驗」與「視障體驗」，讓民眾親身感受視障朋友的日常挑戰與專業技術，並搭配小醜互動、打卡送禮等趣味活動，吸引許多民眾踴躍參與，熱鬧非凡。

勞工局指出，目前台南已有279位視障按摩師，分佈於93家按摩據點與按摩小站服務。市府持續輔導設施設備補助更新、品質提升及中型按摩院設立，實踐黃偉哲市長「希望家園」理念。6日起至9月30日前，民眾至指定據點消費滿400元即可獲摸彩券，獎項包含iPhone 16 Plus、Switch、電視等超過600項豐富好禮，勞工局並將於官方臉書「台南呷頭路」直播抽獎，邀請市民用行動支援視障按摩，讓台南成為全台最有愛的城市。