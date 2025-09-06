學習歷程不求人！　台南家長座談協助孩子升學適性發展

▲台南市府與家長協會舉辦「學習歷程不求人」座談會，家長踴躍參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與台南市中小學家長協會，6日上午於國立台南二中弘道樓舉辦「學習歷程不求人–升學選才超有感」家長座談會，吸引眾多高中學生家長參加。活動聚焦新課綱下的升學趨勢，邀請專家學者進行專題分享，協助家長理解孩子在多元入學制度中如何展現自我特色，邁向適性發展。

市長黃偉哲表示，教育是城市發展最重要的基石，市府持續精進教育政策，從差異化教學、跨校共學平台到學習歷程檔案落實，都全力支持，讓每位孩子在適合的道路上發光發熱。他強調，台南不僅要成為全國教育創新的領航者，更要讓每一位學生在升學過程中展現自己的價值與潛能。

教育局長鄭新輝指出，學習歷程檔案與升學選才並非僅是入學工具，而是學生自我探索與素養展現的重要歷程。座談會中，國立台南二中教務主任塗益郎以「學習歷程檔案這樣做」分享如何有效累積成果，靜宜大學教務長鄭志文則以「大學選才這樣看」解析大學端選才思維，提供「三重二不」原則，提醒家長與學生重質不重量，展現特色、能力與真實反思。教育局強調，未來將結合學校、家長及社會資源，共同推動教育配套，提升學生競爭力，建構全國前瞻教育藍圖。