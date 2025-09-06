「星星飼料」竟是毒品！警攻堅汽修廠　搜出800顆卡西酮+槍彈

▲嫌犯以汽修廠為掩護，專案小組經長期蒐證後兵分多路前往5處實施攻堅，成功壓制並逮捕莊嫌等人。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

臺南市少年警察隊4日破獲一起毒品、改造槍枝案，專案小組經長期蒐證，攻堅一處汽機車修配廠，查獲多把改造槍支、彈頭，還有數包「星星」造型卡西酮、安非他命等毒品，並逮捕莊嫌等人，全案依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例，移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

此案係因臺南市少年警察隊於114年初偵辦多起毒品案件，在溯源查辦過程中，發現一名莊姓男子疑似涉嫌利用友人經營之汽機車修配廠為掩護，從事改造槍枝之不法行為。專案小組經長期蒐證，持臺南地方法院核發的搜索票於4日兵分多路前往5處實施攻堅，成功壓制並逮捕莊嫌等人。

調查發現該莊姓犯嫌憑藉本身機械知識及技術能力，疑長期從事製造、改造槍枝，警方搜索查扣克拉克手槍槍身1支、克拉克手槍彈夾2個、子彈1顆、銀色手槍槍身、槍管1支(已貫通)、金屬槍管、滑套1批，彈殼及彈頭等半成品數百顆，現場並查扣沖壓模具、砂輪組等改造工具1批。

▲▼警方查獲改造槍枝與星星造型卡西酮、安非他命等毒品。（圖／記者林東良翻攝）

此外，搜索中還發現數包「星星」造型顆粒狀物品，原以為是貓狗飼料，經檢驗試劑篩檢竟是第三級毒品卡西酮，當場查扣卡西酮毒品9包(約800餘顆)、1包(約1.5公克) 及吸食器等證物。全案依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例，移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。