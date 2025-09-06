邀少女出遊舔胸猥褻！色男前科累累賠50萬盼緩刑　慘被法官打臉

▲桃園市阮姓男子於2024年間1月邀約未成年少女開車出遊，卻趁機在某處山路上，無視少女反對，強吻與舔舐胸部強制猥褻得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市阮姓男子於2024年間1月間，邀約一名未成年少女開車出遊，在龜山區某處山路上，無視少女反抗，先強吻少女再掀開其上衣，強行吻舔其胸部，對少女強制猥褻得逞，少女事後不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，阮男坦承犯行，法官衡量其有多次性侵前科，雖事後與少女以50萬元和解，仍對初次見面少女強制猥褻得逞，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，仍可上訴。

檢警調查，阮姓男子2024年1月透過網路交友軟體認識未滿18歲之少女，同年1月6日邀約初次見面少女開車出遊，同日上午7時許，將車停放在桃園市龜山區大坑路附近山路上，隨即在車內以違反少女意願，無視其反抗對其強吻、撫摸上半身，最後更掀開上衣舔胸，少女事後向龜山警分局報案處理；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，阮坦承犯行法官審酌，被告前已因犯妨害性自主罪等案件，經桃園地院判處應執行有期徒刑5月，緩刑2年確定，此外，阮１曾因違反兒童及少年性交易防制條例案件，經台中地院判處應執行有期徒刑5月確定，另因新北地院以判決應執行有期徒刑2年，緩刑5年確定，有多次前科猶不知悔改。

法官認為，阮僅與少女初次見面，為圖一己性慾之滿足，竟將少女視為洩慾工具，對少女再犯強制猥褻之犯行，戕害其身心，且於警詢、偵訊中仍飾詞狡辯，謊稱係因稱少女有點胖而遭其誣陷、其DNA會出現在少女內衣裡，因被告對少女吐口水等語，顯見其態度欠佳，法官衡量被告最終審理時坦承犯行，並已給付少女50萬元，賠償其所受損害，審結依犯強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案仍可上訴。

