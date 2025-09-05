攜毒30公斤來台被逮　港男辯「妻罹癌還有心臟病」慘被重判7年

▲香港籍肖姓男子今年3月間從瑞士攜毒入境桃園機場，海關與航警人員打開托運行李箱查獲二級毒品搖頭丸與三級毒品K他命等毒品。（資料照／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍肖姓男子今年3月間遠赴荷蘭、瑞士再入境桃園國際機場，在機場通關時，海關與航警人員察覺托運行李有異，開箱發現夾帶俗稱「搖頭丸」二級毒品MDMA、三級毒品K他命，經量秤後分別重達17.56公斤與10.05公斤，市值逾5000萬元；桃園地院審理時，肖男坦承犯行，辯稱妻子罹癌需要治療費用，法官審結依共同運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年，還可上訴。

檢警調查，35歲港籍肖姓男子於今年3月18日在桃園機場第一航廈入境，海關與航警局安檢大隊查出其托運行李在通關X光機察覺有異狀，開箱後發現箱內竟無任何掩飾物，僅有黃、白色相間藥錠7包及白色塊狀結晶物5包，經航警檢測黃白色藥錠為第二級毒品MDMA（毛重17.56公斤），白色塊狀結晶物為第三級毒品K他命（毛重10.05公斤）等證物。肖男被查出，先赴荷蘭阿姆斯特丹持行李箱後，再轉至瑞士蘇黎世國際機場，搭機經由香港再轉機來台等犯行，桃檢偵結依運輸第二級毒品罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告肖男坦承犯行不諱，辯稱貪圖10萬港幣酬勞才鋌而走險。法官審酌被告私運第二、三級毒品入境且數量非微；念及被告犯後始終坦承犯行且有悔意，其所運輸、私運第二、三級毒品暨管制物品因尚未流入市面即遭查獲，未致生實際損害。被告辯稱因妻子罹患癌症及心臟病急需治療費用，法官衡量實際並未獲利、無前科之素行。

法官指稱，被告為香港地區居民，其身分應適用香港澳門關係條例之規定，其強制出境與否，應由行政機關依規定裁量，非本法院審酌，此與刑法第95條規定對外國人驅逐出境之保安處分有別，併此說明，審結依犯共同運輸第二級毒品罪，處有期徒刑7年，本案還可上訴。