人夫被妻抓包偷吃喊「我就賣慘啊」　小三辯不知情仍要賠

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女性友人小花（化名）發生婚外情，阿哲甚至說出自己是靠「賣慘」和小花維持關係，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償90萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿哲和小花應連帶賠償45萬元。

▲阿哲承認在婚姻關係存續期間與小花交往，甚至發生性關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿哲結婚不到1年，就在手機中發現從未見過的LINE好友，阿哲這才坦承有外遇，而且已經與外遇對象小花發生多次性關係，隨後阿哲便離家跑去和小花同住，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對兩人提告求償90萬元。

阿哲和小花則辯稱，阿哲和妻子婚後感情不睦，小花是在不知道阿哲已婚的情況下展開交往，直到今年4月阿哲才坦承已婚身分；至於阿哲離家的一事，兩人表示，當時是因為住處租期屆滿，阿哲才會搬家，由於無處可去，所以暫時借住在小花家中，但兩人是住在不同的房間。

而關於人妻提出的1分鐘錄音證據，小花表示，她雖然在對話中坦承與阿哲發生性關係，但那是在不知道男方已婚的前提下發生的，況且錄音只有1分多鐘，沒有前後文談話，內容是否真實顯然有疑。

但桃園地院法官檢視阿哲和妻子的對話紀錄，發現人妻曾詢問，「可是你不會覺得很奇怪嗎？她（指小花）知道你有老婆，然後還繼續跟你發生性關係」，阿哲則回答，「我就賣慘啊，她也覺得我很可憐啊」，如果阿哲確實認為小花不知情，理應會對妻子的提問有明確辯駁，而不是以默認提問的方式回應。

此外，法官指出，在阿哲與小花拍攝的性愛影片中，阿哲戴有婚戒，小花在交往過程中竟然未曾詢問阿哲的婚姻狀況，顯然有故意忽視、迴避確認對方婚姻狀況之刻意逃避查證情形存在，縱使真如他們所說，阿哲是在今年4月才坦承已婚身分，小花此前的侵權行為仍具有主觀上之過失責任。

最終，桃園地院法官認定阿哲和小花確實侵害到人妻的配偶權，且情節重大，裁定兩人應連帶賠償人妻45萬元，全案仍可上訴。