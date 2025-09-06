白目男無照上路遭盤查...嗆警：欠績效喔　搜出喪屍菸彈更慘

▲曲姓男子無照騎車遭警方攔查，從口袋取出「喪屍菸彈」欲丟棄，與員警發生拉扯被當場壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曲姓男子因酒駕遭註銷駕照，昨（5）日深夜仍無照騎車上路，中壢警方上前攔查，因曲男遭盤查時全身發抖，警方質疑是否有施用毒品，曲男辯稱「沒有啦，欠績效喔」，從口袋取出一顆「喪屍菸彈」之二級毒品欲丟棄時，與員警發生拉扯被支援警力當場壓制到案，警方偵訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

中壢警分局指出，文化派出所員警昨天深夜11時30分許執行巡邏勤務時，行經中華路上時，發現50歲曲姓男子騎乘機車，發現他因酒駕遭註銷駕照，卻仍騎乘機車上路，於是上前攔停盤查。

▲中壢警方與支援警力順利壓制曲姓男子，並起出「喪屍菸彈」等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曲男面對員警盤查時全身不斷顫抖，員警懷疑有異詢問是否攜帶或施用毒品？曲男一直往後退並嗆聲「沒有啦，不要這樣，欠績效喔」，隨即從褲子口袋取出一顆「喪屍菸彈」二級毒品依托咪酯想丟掉，員警眼尖即時制止，曲男仍欲脫逃與員警拉扯，員警呼叫線上支援警力到場，順利將曲男壓制逮捕，當場查扣喪屍煙彈1顆等證物，曲男被員警帶回偵訊後，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，同仁細心警覺且迅速反應，成功查獲毒品案件。毒品犯罪害人害己，警方將持續強化巡邏與臨檢作為，以實際行動展現打擊毒品犯罪之決心。