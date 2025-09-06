　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

▲桃園市葛姓男子於2023年間9月間開車至台東縣長濱鄉某處加油站加油時，支付千元偽鈔後離去，加油站員工察覺受騙後報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市葛姓男子於2023年間9月間開車至台東縣長濱鄉某處加油站加油時，支付千元偽鈔後離去，加油站員工察覺受騙後報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葛姓男子於2023年間於賭場拿到數張偽造的千元鈔票，他心有不甘，9月間開車到300公里外的台東縣長濱鄉某處加油站加油時，以偽鈔付款加油，加油站員工事後發現是偽鈔報警，台東警方循線查獲葛男到案，並在其身起出另外3張千元偽鈔等證物移送台東地檢署偵辦，台東地檢署陳請高檢署轉至桃園地檢署偵辦後，桃檢偵結依偽造貨幣罪嫌將葛提起公訴。

檢警調查，34歲葛姓男子於2023年間在某處賭場取得數張千元偽鈔，事後得知是偽鈔後不甘損失，於同年9月15日開車至台東縣長濱鄉某處中油加油站，向員工聲稱要加1000元之汽油，待加油站員工加完1000元汽油後，葛男以千元偽鈔支付，隨即駕車離去。

加油站員工收到千元偽鈔後，觸摸後覺得有異，隨即向警方報案，台東警方受理後隨即調閱監視系統查知葛男車號，於翌日上午於台東縣台11線100.8公里處查獲葛男到案，並在其身上起出另外3張千元偽鈔等證物，台東警方偵訊後移送台東地檢署偵辦，因葛男居住在地桃園，台東檢方陳請高檢署轉至桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，葛男坦承犯行不諱，警方提供偽造貨幣照片與現場監視畫面截圖等佐證，檢方偵結依收受後方知為偽造知通用紙幣而仍使用罪嫌提起公訴。

男嬰全身傷不治　父母凌虐下場曝光

男嬰全身傷不治　父母凌虐下場曝光

桃園市簡姓男嬰於2023年8月底剛滿周歲時，因臉色蒼白被緊急送醫，醫護人員察覺男嬰全身多處傷痕且顱內出血，懷疑受虐報請桃園是家防中心，簡姓夫妻事後遭桃園地檢署起訴；桃園地院日前審結，依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月，但後來男嬰因故死亡，檢方將釐清死亡是否與凌虐有因果關係，已另外分案偵辦。

加油注意！明起汽油調漲0.1元　柴油漲0.2元

加油注意！明起汽油調漲0.1元　柴油漲0.2元

狂男持刀見警高喊：搶劫　秒被壓制下場曝

狂男持刀見警高喊：搶劫　秒被壓制下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

報廢食藥偽裝水肥！偷排景美溪　21人起訴

報廢食藥偽裝水肥！偷排景美溪　21人起訴

