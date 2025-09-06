桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

▲桃園市葛姓男子於2023年間9月間開車至台東縣長濱鄉某處加油站加油時，支付千元偽鈔後離去，加油站員工察覺受騙後報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葛姓男子於2023年間於賭場拿到數張偽造的千元鈔票，他心有不甘，9月間開車到300公里外的台東縣長濱鄉某處加油站加油時，以偽鈔付款加油，加油站員工事後發現是偽鈔報警，台東警方循線查獲葛男到案，並在其身起出另外3張千元偽鈔等證物移送台東地檢署偵辦，台東地檢署陳請高檢署轉至桃園地檢署偵辦後，桃檢偵結依偽造貨幣罪嫌將葛提起公訴。

檢警調查，34歲葛姓男子於2023年間在某處賭場取得數張千元偽鈔，事後得知是偽鈔後不甘損失，於同年9月15日開車至台東縣長濱鄉某處中油加油站，向員工聲稱要加1000元之汽油，待加油站員工加完1000元汽油後，葛男以千元偽鈔支付，隨即駕車離去。

加油站員工收到千元偽鈔後，觸摸後覺得有異，隨即向警方報案，台東警方受理後隨即調閱監視系統查知葛男車號，於翌日上午於台東縣台11線100.8公里處查獲葛男到案，並在其身上起出另外3張千元偽鈔等證物，台東警方偵訊後移送台東地檢署偵辦，因葛男居住在地桃園，台東檢方陳請高檢署轉至桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，葛男坦承犯行不諱，警方提供偽造貨幣照片與現場監視畫面截圖等佐證，檢方偵結依收受後方知為偽造知通用紙幣而仍使用罪嫌提起公訴。