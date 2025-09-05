撿到「價值995萬元金條」帶回家　婦：以為是假的

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿滿（化名）今年5月間在桃園市某巷口撿到3條金條，卻沒有送交警局，反而將價值995萬元的金條帶回家中，因而挨告。雖然阿滿辯稱以為金條是假的，但沒有獲得桃園地院法官採信，日前仍被依犯侵占離本人持有之物罪，判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，金條也全數發還給失主。

▲阿滿在路邊撿到金條，卻沒有送交警局，反而帶回自己家中。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿滿今年5月間行經桃園市某巷口時，發現有3條金條（價值約995萬9751元）遺落在該處，她竟將金條取走並占為己有。後來失主發現金條不見了，急忙報警處理，經警方調閱監視器畫面追查，很快便找上阿滿。

阿滿辯稱，她不知道那是金子，還以為是假的，就先拿回家中放著，想等家人回來再一起拿去警局，接著她就去健身房了。

不過，檢方認為，一般人撿到東西若有意歸還，應當會在原處停留等候，或將物品交給附近店家協尋失主，或親自把東西送交警局處理，縱使阿滿聲稱當時有時間壓力，不便把金條送到警局，她也可以選擇把撿到的金條留在原處，而不是撿起來之後帶回家中，這顯然有違常情，訊後仍依法將她起訴。

桃園地院法官表示，阿滿的行為顯然欠缺對他人財產權的尊重，應予非難，考量到金條已經全數發還給失主，最終依犯侵占離本人持有之物罪，判處她罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。