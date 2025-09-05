　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撿到「價值995萬元金條」帶回家　婦：以為是假的

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿滿（化名）今年5月間在桃園市某巷口撿到3條金條，卻沒有送交警局，反而將價值995萬元的金條帶回家中，因而挨告。雖然阿滿辯稱以為金條是假的，但沒有獲得桃園地院法官採信，日前仍被依犯侵占離本人持有之物罪，判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，金條也全數發還給失主。

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

▲阿滿在路邊撿到金條，卻沒有送交警局，反而帶回自己家中。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿滿今年5月間行經桃園市某巷口時，發現有3條金條（價值約995萬9751元）遺落在該處，她竟將金條取走並占為己有。後來失主發現金條不見了，急忙報警處理，經警方調閱監視器畫面追查，很快便找上阿滿。

阿滿辯稱，她不知道那是金子，還以為是假的，就先拿回家中放著，想等家人回來再一起拿去警局，接著她就去健身房了。

不過，檢方認為，一般人撿到東西若有意歸還，應當會在原處停留等候，或將物品交給附近店家協尋失主，或親自把東西送交警局處理，縱使阿滿聲稱當時有時間壓力，不便把金條送到警局，她也可以選擇把撿到的金條留在原處，而不是撿起來之後帶回家中，這顯然有違常情，訊後仍依法將她起訴。

桃園地院法官表示，阿滿的行為顯然欠缺對他人財產權的尊重，應予非難，考量到金條已經全數發還給失主，最終依犯侵占離本人持有之物罪，判處她罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔
柯文哲獲交保！律師「檢察官一定抗告」：可能再關3個月
快訊／柯文哲7000萬交保　黃國昌：擔心主席不願接受
快訊／柯文哲獲交保！　柯媽悲喜交加：又要拿7千萬
快訊／江祖平認是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄
快訊／柯文哲7000萬交保　民眾黨發聲
柯文哲7000萬交保　網喊：這金額就是不想放人！
獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂A疫情補助款！假租約、名冊詐貸500萬　士林夜市老闆判囚

柯文哲遭押一年今獲交保！柯媽悲喜交加「又要拿7千萬」：心肝艱苦

快訊／江祖平認了是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄

桃園特斯拉撞迴轉機車！再撞斷自來水節流閥　秒變2米高噴泉

男拒玩3P「卻幫脫衣服壓制」助麻吉硬上少女　重判7年2月

刺青師「牙給」瞎掰機車被偷　警幫找7天發現被騙...誣告罪判刑

2個月提款機狂刷百筆詐騙贓款　士林警快狠準3度拘捕跨境車手

快訊／柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保！北檢將研議是否抗告

中元普渡「燒過頭」！高雄金紙山烈焰沖天畫面曝　警要開罰了

撿到「價值995萬元金條」帶回家　婦：以為是假的

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

狂A疫情補助款！假租約、名冊詐貸500萬　士林夜市老闆判囚

柯文哲遭押一年今獲交保！柯媽悲喜交加「又要拿7千萬」：心肝艱苦

快訊／江祖平認了是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄

桃園特斯拉撞迴轉機車！再撞斷自來水節流閥　秒變2米高噴泉

男拒玩3P「卻幫脫衣服壓制」助麻吉硬上少女　重判7年2月

刺青師「牙給」瞎掰機車被偷　警幫找7天發現被騙...誣告罪判刑

2個月提款機狂刷百筆詐騙贓款　士林警快狠準3度拘捕跨境車手

快訊／柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保！北檢將研議是否抗告

中元普渡「燒過頭」！高雄金紙山烈焰沖天畫面曝　警要開罰了

撿到「價值995萬元金條」帶回家　婦：以為是假的

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

柯文哲交保7000萬　朱立倫：司法要回歸公正民主才有希望

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

林昀儒熱愛美食探索　下半年要衝高個人世界排名

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲交保！律師提1狀況喊怪「檢察官一定提抗告」：再被關3個月

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保！北檢將研議是否抗告

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！

獨／高雄分署公共藝術判定抄襲　法院：賠錢銷毀

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

快訊／裁定3千萬交保！　應曉薇可以回家了

12網紅愛情詐騙削1700萬　林沐希哭演：爸死媽跑了

獨／害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

更多熱門

相關新聞

瑞士攜毒30公斤來台港男被逮　急辯妻罹癌需治療...下場曝光

瑞士攜毒30公斤來台港男被逮　急辯妻罹癌需治療...下場曝光

香港籍肖姓男子今年3月間遠赴荷蘭、瑞士再入境桃園國際機場，在機場通關時，海關與航警人員察覺托運行李有異，開箱發現夾帶俗稱「搖頭丸」二級毒品MDMA、三級毒品K他命，經量秤後分別重達17.56公斤與10.05公斤，市值逾5000萬元；桃園地院審理時，肖男坦承犯行，辯稱妻子罹癌需要治療費用，法官審結依共同運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑7年，還可上訴。

人夫靠「賣慘」偷吃　結局要賠45萬

人夫靠「賣慘」偷吃　結局要賠45萬

泥醉女性遭性侵案　桃園男判有期徒刑2年

泥醉女性遭性侵案　桃園男判有期徒刑2年

強吻女兒脖子還摸下體　狼父這下慘了

強吻女兒脖子還摸下體　狼父這下慘了

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面