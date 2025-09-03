　
社會 社會焦點 保障人權

送泥醉女友人回家！開進停車場硬上　桃園色男賠50萬換緩刑

▲桃園市張姓男子去年6月開車接送女性友人返家，竟趁女子泥醉無力抗拒硬上性侵得逞。（圖／達志示意圖）

▲桃園市張姓男子去年6月開車接送女性友人返家，竟趁女子泥醉無力抗拒硬上性侵得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年6月間，開車搭載女性友人下班返家，見女子泥醉，張男竟將車停進停車場，硬上性侵得逞，女子事後不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，張男坦承犯行，法官審酌被告無前科紀錄，且事後調解時願賠償女子50萬元獲得原諒，審結依乘機性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

檢警調查，張姓男子與女子為朋友關係，去年6月10日上午開車至中壢區女子工作處搭載女子下班，欲送女子返回位於大溪區之住處，見女因前夜飲酒後已呈現泥醉狀態，未料於同日上午7時許，駕車至大溪區某處停車場內，趁女子泥醉無力抗拒之際，於停車場性侵得逞；女子酒醒後察覺遭性侵憤而報警提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告張男於法院準備程序及審理庭時均坦承犯行不諱，證人即告訴女子於警詢及偵訊時之證述相符，檢警提供被告與告訴人間LINE對話紀錄截圖、監視器錄影畫面等資料佐證，足認被告犯罪事實明確，足堪採信。

法官審酌，被告未能克制自身性慾，利用告訴人酒醉而不能抗拒之狀態對告訴人為性交行為，恣意侵害其性自主決定權，造成告訴人身心受創；衡量被告犯後終能坦承犯行，且與告訴人達成和解，願分期賠償50萬元並按期給付中，犯後態度尚可，加上張未曾犯罪，審結依乘機性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

09/02 全台詐欺最新數據

桃園市一名男子遭指控於2017年8月間女兒升國二時，趁其欲沐浴時強行拖回房間，脫光其衣物強行親吻脖子，還撫摸其下體等處強制猥褻，女兒以腳踢反抗竟以「若再繼續踢，也會對妹妹這樣」恫嚇，見女兒不段哭泣才罷手；桃園地院審理時，男子堅詞否認犯行，辯稱是因為關閉女兒手機上網功能，沒收其機車鑰匙，才會被誣陷強制猥褻，法官不採信其辯詞，審結依未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

