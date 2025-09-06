小王戀上人妻喊「連愛愛都很合適」　正牌尪見綠光對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，結婚超過10年的妻子小美（化名）與男子阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳「很想趕快娶妳」、「我今天還壞壞偷摸寶貝的胸捏」等充滿情慾的曖昧訊息，甚至相約泡溫泉、發生性行為，憤而決定對阿強提告求償60萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫20萬元較為適當。

▲阿強不否認曾與小美發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和小美結婚超過10年（現已離婚），小美卻在婚姻關係存續期間與阿強發展出婚外情，他在2023年1月發現兩人的露骨對話紀錄，包含「很想趕快娶妳」、「我今天還壞壞偷摸寶貝的胸捏」、「連愛愛都很合適」、「喜歡你今天不經意的一直親我的嘴角」等等，他們甚至還曾討論舌吻、性愛姿勢等話題，內容充滿情慾。

人夫接著說道，小美和阿強在交往期間曾牽手、親吻、摟抱、泡溫泉及發生性行為，種種言行舉止顯然已經侵害到他的配偶權，也導致他與小美的婚姻關係破碎，因而決定向阿強提告求償60萬元。

對於人夫的控訴，阿強均不爭執，僅表明求償金額太高，他有意願與人夫商談和解。

桃園地院法官認為，阿強明知當時小美是有配偶之人，仍與對方發生超友誼的互動往來，的確侵害到人夫的配偶關係身分法益，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。