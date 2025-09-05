西螺七崁武術嘉年華9月登場　3天盛會傳承百年武藝

▲縣長張麗善、議長黃凱與西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源，共同宣布「西螺七崁武術嘉年華」即將登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「114年西螺七崁武術嘉年華—深耕培力展新猷」即將於9月20日、27日及28日，在西螺「森活武樹園區」盛大登場。今年活動擴大舉辦三天，結合武術展演、文化市集、路跑競賽、數位典藏與創意體驗，預料將吸引全國武術愛好者及遊客齊聚西螺，見證武術小鎮的風華再現。

西螺七崁武術文教基金會長年推動武術扎根，並於去年啟動「西螺七崁武術深耕培力」計畫，串連社區、學校與武館，推動武術健康操、套路學習及信仰文化結合。今年嘉年華主題以「傳統與創新並進」為核心，透過一系列活動展現武術傳承的新面貌。

活動首日9月20日安排「七崁武術新生活」寫生、著色比賽及文化藝術展，鼓勵親子參與。9月27日為開幕式，重頭戲包括「旗陣飛揚暨三館拳母表演」、千人武術健康操、七崁武術隊及雙刀展演，並有「西螺七崁武術大會師」與「七崁庄頭廟會」熱鬧登場。當晚還有露天電影，讓民眾體驗不同氛圍。

9月28日登場的「西螺七崁路跑」是年度最受矚目的亮點，設有半馬21K、挑戰組9K與休閒組4K，路線經過四崁、三塊厝、深坑仔等地，並延續「仙女紡紗」特色設計，廣受跑友期待。當天也規劃親子武術闖關、創意油傘彩繪頒獎、AR/VR武術體驗及「四崁仙女紡紗」手作活動，讓傳統武術結合科技與創意，帶來全新驚喜。

縣長張麗善表示，雲林是武術的故鄉，連年舉辦嘉年華，不僅要讓在地武術向下扎根，更要吸引國內外遊客感受濁水溪畔的人文魅力。議長黃凱則說，嘉年華如同「辦喜事」，誠邀鄉親一同共襄盛舉。基金會董事長丁振源強調，三天活動匯聚傳承與創新，無論是千人健康操、AR/VR體驗，或是數位典藏成果發表，都希望讓七崁武術走進生活，世代流傳。

展望未來，雲林縣政府正積極籌設「西螺七崁武術文化園區」，盼將百年武術精華再度發揚，讓嘉年華成為推動在地武術文化的重要里程碑。

▲首度推出AR/VR武術體驗，讓參加者親身感受科技與武術的跨界融合。（圖／記者游瓊華翻攝）