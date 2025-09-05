收「交通事件待辦」郵件！民眾怕被詐　監理站揭真相

▲民眾在LINE社群貼出疑似監理站的假罰單信件截圖。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／雲林報導

詐騙手法再進化！雲林有民眾在LINE社群貼出一封自稱「監理站」寄發的電子郵件，信中寫著「發現您名下車輛尚有一筆交通事件待辦，尚未完成相關程序」，還警告若逾期未完成，將被登錄記點並產生滯納金。民眾嚇得上網詢問「這是真的嗎？」

雲林監理站今（5）日嚴正澄清，監理機關絕不會透過電子郵件通知交通違規催繳罰鍰，所有來路不明的「罰單催繳信件」都是詐騙。近期詐騙集團頻繁假冒「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」名義寄送假罰單，並引導民眾點擊不明網址，試圖竊取個資或金錢。交通部公路局透露，已通報警政署並協助下架超過600個假冒網站，但仍呼籲民眾提高警覺，切勿上當。

雲林監理站長陳啓文提醒，若真的有交通違規，民眾可透過「監理服務APP」、監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）、或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢；涉及六都違規案件，則應洽各地裁決中心。若遇疑似詐騙，請立即撥打165反詐騙專線求證。陳站長再次強調：「只要是電子郵件催繳罰單，一律是假的！」

▲監理站強調：「只要是電子郵件催繳罰單，一律是假的！」（圖／雲林監理站提供）