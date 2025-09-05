雲林未來超市開張！YCDC雙館百家品牌市集「選物」看見生活未來

▲雲林縣政府文化觀光處主辦之「雲林未來超市 Yunlin Future Market」，於今日正式開展。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處主辦之「雲林未來超市 Yunlin Future Market」，於今（5）日正式開展，由YCDC雲林創意設計中心策劃，於斗六館與虎尾館雙館同步展出，結合市集、策展與品牌體驗，集結近80家雲林在地品牌，副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君等一同邀請民眾走進生活、選物未來。

副縣長謝淑亞表示，這些一級的農產品經由YCDC雲科大團隊的設計與加分，呈現出非常優質的雲林良品，品牌是具有代表性的，像MIT是台灣製造，那由YCDC打造呈現的是MIY，這是一種信賴一種精品，除了斗六據點外，在虎尾也有，透過YCDC這個很棒的載體，可以讓遊客一次就將雲林的美好購足。

文化觀光處長陳璧君表示，今年是YCDC成立到第5年，「雲林未來超市」是結合現在整個科技數位的趨勢，是一席用選物連結地方與生活的提案，希望雲林的優質產品，可以讓大家只要在線上下單，就可以實現從產地直送到餐桌，從YCDC雲林創意設計中心平台上，或斗六及虎尾二家實體店都可以直接購買雲林20個鄉鎮最棒的在地品牌。



陳璧君指出，雲林未來超市今日正式開展，「雲．好．味－智慧上架」呈現從友善耕作到風味加工的多元飲食提案，展現農業與青農結合智慧創新的成果；「雲．創．意－設計上架」透過設計手法轉譯文化記憶、工藝傳統與地方風景，讓在地故事成為兼具美感與實用性的生活選物。

「雲．好．青－行動上架」聚焦青年品牌與青農創業，展現返鄉與創新的行動力，這次也邀請深耕大埤鄉的島語實驗室來加入YCDC，還有雲林青農黃衍勳的小黃瓜也貼近年輕人的喜好，作成小黃瓜酒；「雲．經．典－榮耀上架」則精選雲林具有代表性的產業成果與得獎作品，彰顯「雲林製造」的獨特價值與驕傲。

陳璧君說，另為配合新特展開幕，9/13、9/14於YCDC虎尾館(虎尾建國一村)辦理「YCDC文創市集」，現場將集結近80攤來自雲林各地的文創選品、美食料理與特色餐車。現場更邀請四位實力派音樂人—林家安、鄭如鈞、王特面、林芝誼輪番演出，讓音樂與市集相互呼應，共創週末生活新感受。

▲「雲．創．意－設計上架」透過設計手法轉譯文化記憶、工藝傳統與地方風景，讓在地故事成為兼具美感與實用性的生活選物。（圖／記者游瓊華翻攝）