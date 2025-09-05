全國首創！雲縣府偏鄉學校設置牙科診療椅　守護學童口腔健康

▲縣府自籌經費於9鄉鎮、12所學校設置牙科診療椅,守護學童牙齒健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府自籌逾1200萬元經費，於口湖、元長等9鄉鎮12所學校，各設置2座牙科診療椅，並與雲林縣牙醫師公會合作診療，照顧偏鄉學童牙齒健康與保健。這項全國首創學童牙齒保健正式上路，開啟偏鄉牙科醫療新里程。

縣長張麗善表示，口腔健康影響學生營養攝取及身心發展。根據教育處每年開學健康檢查，偏鄉學童牙齒問題蠻多的，主因雲林縣偏鄉醫療資源普遍不足，多個鄉鎮沒有牙醫診所，學童牙齒就診不便，造成蛀牙等問題。透過偏鄉學校設置牙科診療椅，雲林縣衛生局、牙醫師公會合作提高檢查與治療頻率，協助學生即時解決口腔問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣府自籌經費於9鄉鎮、12所學校設置牙科診療椅,守護學童牙齒健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

中華民國牙醫師公會全國聯合會、雲林縣牙醫師公會全力支持這項計畫，縣長張麗善感謝加入這項計劃巡迴駐點牙醫師，願意撥出寶貴的時間，下鄉守護孩子牙齒的健康，讓學童在成長過程不因牙齒出現問題，造成營養攝取不足，甚至影響身心發展。



縣府教育處、雲林縣衛生局會緊密合作，讓這項全國首創模式，能夠順利運營，並將能量持續擴大，造福更多的民眾跟學生。教育處長邱孝文指出，牙科診療椅設置據點涵蓋林內鄉、口湖鄉、二崙鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、古坑鄉、四湖鄉、水林鄉等9個鄉鎮、12所學校，服務範圍涵蓋61所學校學童，未來將持續擴及麥寮鄉、崙背鄉、台西鄉、東勢鄉、莿桐鄉等5個鄉鎮。

雲林縣衛生局長曾春美表示，「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」計畫，目前有18位牙醫師加入，雲林縣牙醫師公會仍持續招募中。很高興牙醫公會全聯會也表示將號召全國牙醫師加入這項計畫，相信可以讓偏鄉學童也能獲得充分的診療，不再被視為牙科沙漠。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，縣府購置的牙科診療椅等級堪比高級牙科診所設備，縣長願意自籌經費開辦這項服務，讓人敬佩。全聯會將協助招募全國牙醫師支援這項計畫，讓醫療資源進入偏鄉，為小朋友、社區居民服務。

雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢表示，這項計畫是全國首創，展現縣府對於偏鄉醫療資源不足解決對策。設備已經到位，公會會號召更多牙醫師參與這項計畫，未來不僅提供學童牙齒健康保健，希望能結合社區進行鄉親醫療的據點。

▲牙科診療椅設置據點涵蓋林內鄉、口湖鄉、二崙鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、古坑鄉、四湖鄉、水林鄉等9個鄉鎮、12所學校，服務範圍涵蓋61所學校學童。（圖／記者游瓊華翻攝）



