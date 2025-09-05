　
國際

阿富汗增至2205死！重災區98%建築受損被毀　規模6.2地震再襲

▲▼ 阿富汗8月31日規模6.0強震。（圖／路透）

▲阿富汗強震死亡人數大幅攀升，迄今超過2200人罹難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗東部庫納爾省8月31日發生規模6.0地震，當地災情慘重，據統計有98%建築受損或被摧毀，村莊被夷為平地，至今餘震不斷，9月4日更發生規模6.2地震。根據塔利班政府發言人4日公布的災情統計，死亡人數大幅攀升至2205人，傷者達3640人，成為該國數十年來最嚴重的地震災難。

▲▼ 阿富汗8月31日規模6.0強震。（圖／路透）

▲庫納爾省當地約98%建築物遭到損毀或完全倒塌。（圖／路透）

美聯社、法新社、半島電視台等報導，這起地震重創阿富汗東部山區，庫納爾省災情最為慘重。災民穆罕默德（Muhammad Israel）回憶稱，這場地震把他的家埋了，雖然成功救出孩子們，但餘震仍不斷發生，如今只能在聯合國設立的醫療營地避難，但此處狀況也很糟，沒有收容所，只能露宿街頭。

▲▼ 阿富汗8月31日規模6.0強震，傷者到醫院接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 傷者到醫院接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 阿富汗8月31日規模6.0強震，傷者到醫院接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

根據Islamic Relief機構4日發布的數據，庫納爾省當地約98%建築物遭到損毀或完全倒塌。救災行動仍在持續進行中，但面臨嚴峻挑戰，崎嶇地形阻礙救援隊伍前進，救難人員需要徒步數小時才能抵達與外界斷聯的村莊。

世界衛生組織警告，災區醫療系統承受巨大壓力，藥物、醫療物資及人員嚴重不足。聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）提到，這場地震已影響阿富汗東部超過50萬民眾。

▼ 救災行動仍在持續進行中。（圖／路透）

▲▼ 阿富汗8月31日規模6.0強震。（圖／路透）


