救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗東部規模6.0地震災情嚴重，至今超過800人死亡，大多數傷亡都出現在庫納爾省（Kunar）。災區一名倖存男子透露，他親眼目睹房屋倒塌、人們大聲呼救的景象，儘管有救出3個孩子，但當返回救其他家人的那一刻，房間垮了，他被壓住受困3、4個小時才獲救，「我的妻子和2個兒子都死了」。

美聯社報導，阿富汗建築大多為低樓層，多用混凝土和磚塊建造，不過鄉村與偏遠地區則以泥磚和木材為主，許多建築品質不佳。在庫納爾省受災最嚴重地區之一的努爾加爾（Nurgal），當地居民稱，幾乎整個村子都被震毀，孩童、老人、年輕人都被埋在瓦礫廢墟之下，懇求「我們這裡需要幫助，我們需要人力加入我們，讓我們把被埋住的人救出來」。

住在努爾加爾馬扎達拉地區的倖存者沙迪庫拉（Sadiqullah）指出，他當時是被一聲低沉巨響驚醒，立刻跑到孩子睡覺的地方，救出其中3人。但正當他要返回救其他家人時，房間垮掉把他壓住，使得他無法脫困，「我們受困大約3、4個小時，直到其他地方的人趕來，把我們救出來」。

沙迪庫拉提到，當時他感覺整座山都在晃，「我的妻子和2個兒子都死了，父親受傷」。

衛生部發言人扎曼（Sharafat Zaman）表示，救援行動正在持續進行中，來自首都喀布爾（Kabul）等地的醫療團隊已經陸續抵達災區。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，將動用一切可用資源拯救人命。

▲地震發生後，相關人員準備疏散傷患。（圖／達志影像／美聯社）