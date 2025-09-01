　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗東部規模6.0地震災情嚴重，至今超過800人死亡，大多數傷亡都出現在庫納爾省（Kunar）。災區一名倖存男子透露，他親眼目睹房屋倒塌、人們大聲呼救的景象，儘管有救出3個孩子，但當返回救其他家人的那一刻，房間垮了，他被壓住受困3、4個小時才獲救，「我的妻子和2個兒子都死了」。

美聯社報導，阿富汗建築大多為低樓層，多用混凝土和磚塊建造，不過鄉村與偏遠地區則以泥磚和木材為主，許多建築品質不佳。在庫納爾省受災最嚴重地區之一的努爾加爾（Nurgal），當地居民稱，幾乎整個村子都被震毀，孩童、老人、年輕人都被埋在瓦礫廢墟之下，懇求「我們這裡需要幫助，我們需要人力加入我們，讓我們把被埋住的人救出來」。

住在努爾加爾馬扎達拉地區的倖存者沙迪庫拉（Sadiqullah）指出，他當時是被一聲低沉巨響驚醒，立刻跑到孩子睡覺的地方，救出其中3人。但正當他要返回救其他家人時，房間垮掉把他壓住，使得他無法脫困，「我們受困大約3、4個小時，直到其他地方的人趕來，把我們救出來」。

沙迪庫拉提到，當時他感覺整座山都在晃，「我的妻子和2個兒子都死了，父親受傷」。

衛生部發言人扎曼（Sharafat Zaman）表示，救援行動正在持續進行中，來自首都喀布爾（Kabul）等地的醫療團隊已經陸續抵達災區。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，將動用一切可用資源拯救人命。

▲▼ 阿富汗6.0地震，相關人員準備疏散傷患。（圖／達志影像／美聯社）

▲地震發生後，相關人員準備疏散傷患。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4家手搖飲「組合優惠」齊發
獨／騷擾曹雅雯今繳18萬罰金結案　女狂粉再犯啟動防逃
才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了
快訊／台積電3內鬼工程師續押！
快訊／中度磁暴要來襲了！氣象署示警
快訊／台中男遭報仇　「8打1」手腳全斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

NHK告贏了！陸籍播音員脫稿稱「釣魚台是中國領土」須賠229萬

東京街頭割喉「兇手抓到了」　羽田機場落網！40歲韓女不治亡

狠心飼主！牧羊犬綁電動車「拖著跑30分鐘」　口吐白沫被溜到死

專抓「爸爸活」！大阪警金援未成年少女　KTV包廂猥褻被逮

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

玩命硬舉227公斤　健身網紅「整個人對折」倒地抽搐！恐怖畫面曝

東京街頭割喉！被害人身分曝：40歲韓籍女子　上周才報警

垃圾信也分黨派？　FTC控Google演算法不公「偏心民主黨」

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

NHK告贏了！陸籍播音員脫稿稱「釣魚台是中國領土」須賠229萬

東京街頭割喉「兇手抓到了」　羽田機場落網！40歲韓女不治亡

狠心飼主！牧羊犬綁電動車「拖著跑30分鐘」　口吐白沫被溜到死

專抓「爸爸活」！大阪警金援未成年少女　KTV包廂猥褻被逮

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

玩命硬舉227公斤　健身網紅「整個人對折」倒地抽搐！恐怖畫面曝

東京街頭割喉！被害人身分曝：40歲韓籍女子　上周才報警

垃圾信也分黨派？　FTC控Google演算法不公「偏心民主黨」

1億神級手遊《七騎士Re:BIRTH》上市倒數　啦啦隊女神任代言人

北海道租車糾紛！網友控電商誤導多花萬元　業者道歉：人員已停職

陳昭姿爆司改走讀「放人一步、立刻拔官」 中正一分局長回應了

婁峻碩滿滿求生慾想獨旅「不好說」　宋芸樺大推瑞士火車旅行

獨／騷擾曹雅雯今繳18萬罰金結案　星國女狂粉再犯跟蹤啟動防逃

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟體液內褲給她：拿去報警

麻古茶坊「4款飲品貴5元」　北部、東部、離島齊漲

移工賣狗肉頻傳！議員爆執法漏洞　10天鑑定空檔竟「直接出境」

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

實測Nano Banana！狗狗照變身模型、一鍵換裝超自然

【都不會實現喔XD】萌娃生日超誠懇許願「不要去上課」

國際熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

即／東京30多歲女當街遭割喉！

MLB轉播驚見「男球迷忘情揉奶」

新婚3月人妻「拒絕愛愛」丟命　老公葬禮上被捕

阿富汗800死　民眾徒手挖掘尋找生還者

阿富汗6.0強震622死1500傷　村莊全毀

2台人「沖繩溺斃」細節曝！下水10分鐘就失蹤

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

東京街頭割喉「兇手抓到了」　40歲韓女不治亡

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

更多熱門

相關新聞

阿富汗800死　民眾徒手挖掘尋找生還者

阿富汗800死　民眾徒手挖掘尋找生還者

阿富汗規模6.0強震死亡人數再度攀升，塔利班政府發言人表示，至今已有800多人喪命，另有超過2800人受傷。

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場 「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場 「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

阿富汗6.0強震622死1500傷　村莊全毀

阿富汗6.0強震622死1500傷　村莊全毀

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

南港小黑狗遭機車拖慘死　惡飼主被法辦

南港小黑狗遭機車拖慘死　惡飼主被法辦

關鍵字：

阿富汗地震影音

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面