強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

▲阿富汗6.0強震造成逾5400棟建築被毀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗8月31日規模6.0地震至今造成大約1400人死亡、超過3100人受傷，總計逾5400棟建築被毀，有3處村莊被夷為平地。當地一名男子透露，有災民失去18名家人，死者、傷患躺在地上，「在部分村莊，每戶大約只有2、3人活下來，這是我有生以來第一次看見這麼多屍體」。

路透報導，此次地震災情最為慘重的地方就在庫納爾省，庫納爾市辦公室職員納斯魯拉（Nasrullah）參與救援行動，花費6小時前往德瓦古爾谷地（Dewagul Valley），走遍3個村莊，但映入眼簾的情景令人心痛。「我遇到的第一個人失去18名家人」，納斯魯拉形容，當時死者與傷患都躺在地上，好幾具孩子的遺體裹著毯子，人們拿起器具挖掘墳墓。

▲▼ 災民拿起器具挖掘墳墓，埋葬死者。（圖／路透）



在庫納爾省馬扎爾達拉（Mazar Dara）村落，80歲災民古爾比比（Gul Bibi）抱著孩子哭泣，「我失去所有一切……就只剩下我這個孫子還活著」，其他家人都被埋在泥土與房屋瓦礫堆之下。

鄰近的南加哈省（Nangarhar）也傳出災情，23歲災民齊亞拉特古爾（Ziarat Gul）稱，他的親戚家住處倒塌，導致一名7歲男童與2名女童死亡，「我們用手把他們拉出來，但他們已經走了」。

▲在庫納爾省有3處村莊被夷為平地，造成當地600多人死亡。（圖／路透）

塔利班發言人表示，這次的大地震造成約1400人死亡，3124人受傷，超過5400棟建築被摧毀。在庫納爾省有3處村莊被夷為平地，造成當地600多人死亡。

阿富汗國防部表示，搜救團隊已從受災嚴重村莊轉往更偏遠地區。聯合國警告，由於還有人被困在瓦礫堆下，死亡人數可能持續攀升。

▼聯合國警告，死亡人數可能持續攀升。（圖／路透）