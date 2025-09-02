南海海槽大地震「可能提前來襲」？　學者點名2035、2038年

▲日本政府今年對南海海槽大地震發布警告。圖為日本311大地震。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本政府專家小組「南海海槽大地震」最新災害預測顯示，30年內發生機率已從「70％至80％」上升至「80％左右」。如今，專家學者之間更出現「2035年說」與「2038年說」兩派觀點，認為這場毀滅性強震，可能比官方預估更早來臨。

今年1月，日本政府專家小組在災害預測中指出，最悲觀情況下，「南海海槽大地震」將造成29.8萬人死亡、235萬棟建築物全毀，同時導致270兆日圓（約新台幣61兆元）的經濟損失。

日本地震預知學會會長、東海大學及靜岡縣立大學客座教授長尾年恭表示，「南海海槽地震發生的時間，確實可能比預期的更早。在專家之間，目前有『2035年說』和『2038年說』兩種說法。」

▲2024年年初的石川縣能登大地震。（圖／達志影像／美聯社）



他解釋，這兩個時間點，是透過分析1707年寶永地震、1854年安政東海地震、1946年昭和南海地震等歷史數據，推算板塊回彈周期而得出。不過學界對此仍有分歧，「也有論文指出，30年內發生機率僅20％。」

除了南海海槽地震，同樣令人擔憂的是首都直下型地震，根據預估，未來30年內在東京都、茨城縣、千葉縣等南關東地區發生機率高達70%，而在此類型災害之中，基礎設施與民生管線的老化是一大隱憂。

東洋大學社會學教授、專攻災害情報論的中村功提到，「南海海槽地震的罹難者多數死於海嘯，而首都直下型地震則以火災造成的損害最為慘重。無論是防災或是災害應對，正確的資訊與判斷都至關重要。」