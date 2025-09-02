阿富汗6.0強震宛如末日　倖存者滿身塵土「嚇到說不出話」

▲阿富汗6.0強震過後，許多山區村莊嚴重受創。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

阿富汗東部山區8月31日發生規模6.0強震，造成至少800人死亡。根據目擊者描述，倖存災民全身沾滿塵土，並且因為驚嚇過度而無法言語，宛如「機器人一般沉默」，甚至有人形容，地震經歷宛如小型末日。

這場地震震央位於庫納爾省（Kunar）偏遠山區，該省與鄰近的南加哈省（Nangarhar）災情最為慘重，但遙遠的首都喀布爾（Kabul），甚至鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），也能感覺到晃動。

住在震央16公里之外阿薩達巴德村（Asadabad）的自由記者馬提烏拉（Matiullah Shahab）回憶，整座村莊都感覺得到強烈搖晃，他的23個家人全部衝出臥室，因為擔心會被倒塌牆壁壓住，並且在花園裡待了一整夜，「我們都很害怕。」

天亮後，馬提烏拉驅車前往震央災區，道路卻被落石阻斷，只好下車步行2小時，才抵達村莊安達拉查克（Andarlachak）。現場醫護正在街頭搶救傷患，2名幼童躺在擔架上，胸部和臉部都有瘀傷，其他孩童則被白布包裹，光是該村就有79人罹難。

馬提烏拉協助當地人挖掘墳墓，「我看到許多遺體，感受到17次餘震。我曾經拜訪過的村莊都被毀了。」一名男子告訴他，他的妻子及4個孩子都已罹難，但絕大多數災民驚嚇過度，「人們臉上滿是塵土，現場一片寂靜，他們像機器人一樣，沒有人能開口說話。」

另一名庫納爾省索卡伊區（Sokai）居民埃扎圖拉（Ezzatullah Safi）表示，他的房子有一部分被震垮了，「我被孩子、婦女、動物的尖叫聲驚醒，地震非常劇烈，那一夜感覺就像小型末日。強風伴隨著震動，還下起小雨。我的孩子抱緊我，害怕得哭了起來。空氣中充滿塵土。行動網路立刻癱瘓，我們無法聯繫親屬。由於房屋被毀，沒有電力，我們只能依賴手機發出的亮光。」

由於道路中斷，塔利班政府救援行動必須仰賴直升機進入山區村落，但崎嶇複雜的地形意味著一些地方難以抵達。直到隔天上午，政府直升機終於出現，把傷患空運至主要公路，再由車輛轉送至診所治療。