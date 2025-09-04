傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

▲基隆中元祭「迎斗燈」遊行，場面莊嚴熱鬧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

在熱鬧的鑼鼓聲與北管樂音中，基隆年度盛事「鷄籠中元祭」重頭戲「迎斗燈」遊行於今（4日）下午隆重舉行，吸引大批市民與遊客沿街觀賞，共同感受傳承171年的傳統祭典魅力。今年由輪值主普吳姓宗親會率先領隊，各姓宗親會斗燈車依序繞行市區，場面既莊嚴又熱鬧。

基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑於遊行起點向各宗親會致意，感謝各界共同守護這項深具歷史意義的文化資產。邱佩琳表示，「迎斗燈」遊行是中元祭期間極具象徵性的傳統科儀，不僅祈求風調雨順、國泰民安，更凝聚了宗親會、社區與市民的向心力。她特別肯定各姓宗親會在籌備過程中的用心投入，讓這場文化盛會能為基隆及全國帶來平安祝福。

▲基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑於遊行起點向各宗親會致意。

傳統斗燈製作工藝精細，分為天、地、人三部分，寓意天地人合而萬事興。各宗親會平日將斗燈供奉於會館，僅於中元祭典時隆重迎出。今日遊行隊伍自信一路金雞橋頭出發，由北管子弟團得意堂十組與聚樂社一組開路前行，沿途進行「交陣」禮儀，最後將斗燈迎入慶安宮安置於內殿，儀式莊嚴隆重。

文化觀光局長江亭玫說明，隨後舉行的點燈儀式不僅展現各姓宗親會的精神核心與凝聚力，也象徵各姓氏鄉親的元辰光彩，祈求平安吉祥。她強調，這份跨越171年的民俗文化，蘊含基隆在地的集體記憶與文化底蘊，更彰顯宗親間共榮共享的精神。

作為北台灣最具代表性的民俗活動，鷄籠中元祭不僅是宗教祭典，更是文化傳承的重要象徵。9月5日將迎來年度壓軸「放水燈遊行」及「施放水燈頭」活動，市府誠摯邀請全國民眾前往基隆，共同見證這場融合傳統與現代的文化盛會。更多活動詳情可關注「基隆市文化觀光局」官網及「基隆市文化觀光局」臉書粉專查詢。