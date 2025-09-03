171年傳承！鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

▲鷄籠中元祭主普壇開燈放彩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承171年的鷄籠中元祭今（3日）晚間於主普壇舉行「開燈放彩」儀式，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材，以及各姓宗親會代表及市府多位首長齊聚，共同見證莊嚴科儀。文化部文化資產局局長陳濟民亦特別蒞臨，彰顯對國家級文化資產的重視。

副市長邱佩琳表示，鷄籠中元祭是全台最具代表性的中元普度盛典之一，活動自7月24日「開燈夜」、8月23日「開龕門」，延續到今（3日）「開燈放彩」，以及後續迎斗燈、放水燈等傳統科儀，承載著1855年漳泉械鬥後，地方先賢以宗姓輪值普度、化解紛爭的智慧。她強調，如今能在和平時代延續這項傳統，讓世世代代感受信仰的力量與團結精神，相信先人必定深感欣慰。

▲基隆市副市長邱佩琳。

文化資產局長陳濟民指出，鷄籠中元祭是全國首個登錄的無形文化資產，感謝基隆市府與各姓宗親會長年攜手守護，使這份珍貴文化不僅留存於基隆，更成為臺灣文化資產的重要象徵。

儀式在道士淨壇後正式展開，由副市長邱佩琳、輪值主普吳姓宗親會、文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒、市議會議長童子瑋及文資局局長陳濟民共同點亮主普壇燈火。燈火閃耀，象徵引領好兄弟接受供養，撫慰亡靈、化解紛爭，並為基隆祈願平安順遂。

隨著燈火映照夜空，基隆再度展現171年來堅韌不輟的文化底蘊與精神傳承。市府誠摯邀請全國民眾親臨基隆，體驗這場融合傳統與現代的年度文化盛會。更多活動資訊，請關注「基隆市文化觀光局」官網及「基隆市文化觀光局」臉書粉專。