地方 地方焦點

劉銘傳路上下學時段單向通車　基隆銘傳國中周邊不塞車了

▲銘傳國中上學時段單向管制紓解塞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲銘傳國中通學單向管制上路，開學日劉銘傳路交通順暢獲好評。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市銘傳國中擁有1100多名學生，上下學時段全數需經由雙向各僅一線道的劉銘傳路進出，長期造成該路段雙向交通堵塞。為改善此問題，基隆市政府教育處於本學期起實施上學時段單向通行管制。開學後前兩天的觀察顯示，劉銘傳路交通明顯更為順暢。

教育處指出，劉銘傳路是銘傳國中唯一的對外通道，每日上下學時段因路幅狹窄，常出現人車爭道與交通壅塞的問題。為推動通學區改善計劃，教育處經多次實地會勘、舉辦地方說明會，並與學校附近居民充分溝通，同時也持續向學生與家長宣導管制方案，相關措施已於9月1日正式實施。

▲銘傳國中上學時段單向管制紓解塞。（圖／記者郭世賢翻攝）

在單向通行方案執行前，教育處協調各單位完善配套措施：工務處協助移除公共障礙物，交通處設置車輛管制交通標誌，仁愛區公所則負責張貼公告及核發通行證。開學首日，警察局交通警察大隊與延平派出所也派員至現場指揮交通，有效提升劉銘傳路的通行效率。

該單向管制措施規定，上學日上午7時至8時之間，未持通行證之車輛禁止駛入銘傳國中方向的劉銘傳路段。當地居民如有進出需求，可向仁愛區公所申請通行證。

謝國樑表示，營造行人友善環境是本市的重要政策，為保障學生通學安全，市府已推動「行人有序」政策，並將持續協助市內各校建立安全的通學環境，致力打造基隆成為最有愛的城市。

▲銘傳國中上學時段單向管制紓解塞。（圖／記者郭世賢翻攝）

