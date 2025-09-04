　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

▲今年邁入第10年的雨都漫步，要帶所有人從祭典行旅到文化空間，走進十年轉譯基隆記憶的城市策展中。。（圖／雨都漫步提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每年七月舉行的雞籠中元祭，是台灣最具代表性的地方民俗盛典之一。2025年適逢中元祭第171年，文化團隊「雨都漫步」也迎來投入中元節慶轉譯的第十個年頭。

十年間，「雨都漫步」透過展覽、遊戲、走讀、工作坊與國際交流，將這場傳統祭典從單一的儀式，拓展為一個連結今昔、溝通生死的文化節點。今年，團隊以《中元不離普：十年軌跡》為主題，推出系列策展與體驗活動，邀請民眾從城市的記憶出發，重新走進祭典現場，感受地方文化的深厚脈絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【中元不離普：十年回顧展】 

地點：雨都好室（基隆市仁愛區劉銘傳路6巷25-22號） 

時間：8/11-9/21，24小時自由參觀

展覽呈現2016-2024年雨都漫步中元祭主題活動精選，從「普度即興劇場」、「平安符籙畫符體驗」，到「鬼神之路」RPG遊戲與策展書選，帶領觀眾回顧十年行動與創作現場。展場同時推出雨都漫步×艾利鼻子中元限定香氛小物，邀請觀眾用嗅覺召喚記憶。

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

【十年復刻｜陰廟機車行旅＋香包手作工作坊】

時間：9/7（日）14:00-18:00（13:30報到） 

集合地點：雨都好室（當日下午同步舉辦社區普度） 

結束地點：返潮基地（基隆市愛九路口） 

參加方式：限額10台機車，可自備或租借Gogoro（可共乘）

2016年，雨都漫步首次帶領群眾走入三坑千人塚與陰廟遺址。今年，特別復刻經典行程《沒有忘記祢》，串連南新街閩善祠、南榮公墓、金環姨廟等地，展開一場為亡者祝禱的城市騎旅。旅程最後邀請道長張金湖現場教學，親手繪製「平安藥草香符包」，讓祝福成為旅人的日常守護。

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

【祭典行旅 × 普渡現場導覽】 

雨都漫步今年將持續帶領群眾走入祭典儀式現場，並推出「平安之味」香氛體驗套票： 

迎斗燈｜9/4（四）13:00–17:00 
放水燈｜9/5（五）18:00–23:00 
普度｜9/6（六）17:00–20:30
報名連結：https://keelung-for-a-walk.com/ghost-festival-program/

【實境遊戲｜渡冥志三部曲重啟】 

以雞籠中元祭為背景打造的實境解謎遊戲《渡冥志》，今年正式推出「三部曲全新改版」： 

首部曲｜封印疫鬼 
二部曲｜日本軍魂大戰 
三部曲｜搶救異國軍魂

玩家將於基隆街區中展開任務，透過AR互動、故事解謎與在地美食體驗，親身進入中元節慶背後的「陰與光」。

【展覽主場域｜雨都好室：市場裡的城市記憶實驗場】 

位於70年歷史的惠隆市場二樓，「雨都好室」是雨都漫步於2022年設立的文化實驗空間，亦是「基隆街區生態博物館」的關鍵節點。空間以防水磁磚、港口意象與潮濕氣息打造，結合展覽、閱讀、無人選物、文化活動與國際交流，呈現基隆「雨即文化」的日常策展語彙。

這裡也是雨都漫步許多中元行動的策源地——從陰光普照城市特展、親子活動、街區走讀到祭典共創，讓傳統信仰不只是歷史記憶，而是可參與、可感知、可實驗的當代表達。

空間特色：
24小時無人開放，自助進入體驗展覽與選物 
主題書區與文創展售，定期更新策展主題 
歡迎在地創作者與旅人加入文化共創

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

▲▼基隆,中元節,雞籠,普度,雨都漫步,中元不離普,展覽。（圖／雨都漫步提供）

展覽時間與地點： 
＊雨都好室（惠隆市場內，基隆市仁愛區劉銘傳路6巷25-22號）
2025/8/11-2025/9/21
週二至週日00:00－24:00  
中元不離普計畫：https://keelung-for-a-walk.com/zh/ghost-festival-program/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

手術害2死！網紅醫王銘嶼撤照　減重醫：國際醫界沒認可曠腸手術

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他：沒什麼弱點

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

提前6hrs復水！鳥嘴潭管線改接完工　彰化地區恢復供水

華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

中山女高學生「坐校長室外吃飯」爭外送　校方：將投票決定

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

手術害2死！網紅醫王銘嶼撤照　減重醫：國際醫界沒認可曠腸手術

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他：沒什麼弱點

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

提前6hrs復水！鳥嘴潭管線改接完工　彰化地區恢復供水

華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

中山女高學生「坐校長室外吃飯」爭外送　校方：將投票決定

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

生活熱門新聞

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

用錯樂極生悲！醫示警4情趣用品風險：害GG壞死

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

H級前女優想婚了！　擇偶條件「至少年薪千萬」

琵琶颱風生成路徑曝光　今高溫飆35℃

歇腳亭將退出台灣？台南店9月底結束

上完廁所「衛生紙丟哪？」　環境部列3好處

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨

配方奶炎上　媽媽餵急徵「資深法務」

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓

更多熱門

相關新聞

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

銘傳國中單向通學　劉銘傳路順暢了

基隆市銘傳國中擁有1100多名學生，上下學時段全數需經由雙向各僅一線道的劉銘傳路進出，長期造成該路段雙向交通堵塞。為改善此問題，基隆市政府教育處於本學期起實施上學時段單向通行管制。開學後前兩天的觀察顯示，劉銘傳路交通明顯更為順暢。

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天暫停清運垃圾

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天暫停清運垃圾

鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

台南市府中元普度祈福黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

台南市府中元普度祈福黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

南投縣食品抽驗　全聯蘿蔔和青花菜農藥超標

南投縣食品抽驗　全聯蘿蔔和青花菜農藥超標

關鍵字：

基隆中元節雞籠普度雨都漫步中元不離普展覽

讀者迴響

熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面