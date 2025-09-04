雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

▲今年邁入第10年的雨都漫步，要帶所有人從祭典行旅到文化空間，走進十年轉譯基隆記憶的城市策展中。。（圖／雨都漫步提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每年七月舉行的雞籠中元祭，是台灣最具代表性的地方民俗盛典之一。2025年適逢中元祭第171年，文化團隊「雨都漫步」也迎來投入中元節慶轉譯的第十個年頭。

十年間，「雨都漫步」透過展覽、遊戲、走讀、工作坊與國際交流，將這場傳統祭典從單一的儀式，拓展為一個連結今昔、溝通生死的文化節點。今年，團隊以《中元不離普：十年軌跡》為主題，推出系列策展與體驗活動，邀請民眾從城市的記憶出發，重新走進祭典現場，感受地方文化的深厚脈絡。

【中元不離普：十年回顧展】

地點：雨都好室（基隆市仁愛區劉銘傳路6巷25-22號）

時間：8/11-9/21，24小時自由參觀

展覽呈現2016-2024年雨都漫步中元祭主題活動精選，從「普度即興劇場」、「平安符籙畫符體驗」，到「鬼神之路」RPG遊戲與策展書選，帶領觀眾回顧十年行動與創作現場。展場同時推出雨都漫步×艾利鼻子中元限定香氛小物，邀請觀眾用嗅覺召喚記憶。

【十年復刻｜陰廟機車行旅＋香包手作工作坊】

時間：9/7（日）14:00-18:00（13:30報到）

集合地點：雨都好室（當日下午同步舉辦社區普度）

結束地點：返潮基地（基隆市愛九路口）

參加方式：限額10台機車，可自備或租借Gogoro（可共乘）

2016年，雨都漫步首次帶領群眾走入三坑千人塚與陰廟遺址。今年，特別復刻經典行程《沒有忘記祢》，串連南新街閩善祠、南榮公墓、金環姨廟等地，展開一場為亡者祝禱的城市騎旅。旅程最後邀請道長張金湖現場教學，親手繪製「平安藥草香符包」，讓祝福成為旅人的日常守護。

【祭典行旅 × 普渡現場導覽】

雨都漫步今年將持續帶領群眾走入祭典儀式現場，並推出「平安之味」香氛體驗套票：

迎斗燈｜9/4（四）13:00–17:00

放水燈｜9/5（五）18:00–23:00

普度｜9/6（六）17:00–20:30

報名連結：https://keelung-for-a-walk.com/ghost-festival-program/

【實境遊戲｜渡冥志三部曲重啟】

以雞籠中元祭為背景打造的實境解謎遊戲《渡冥志》，今年正式推出「三部曲全新改版」：

首部曲｜封印疫鬼

二部曲｜日本軍魂大戰

三部曲｜搶救異國軍魂

玩家將於基隆街區中展開任務，透過AR互動、故事解謎與在地美食體驗，親身進入中元節慶背後的「陰與光」。

【展覽主場域｜雨都好室：市場裡的城市記憶實驗場】

位於70年歷史的惠隆市場二樓，「雨都好室」是雨都漫步於2022年設立的文化實驗空間，亦是「基隆街區生態博物館」的關鍵節點。空間以防水磁磚、港口意象與潮濕氣息打造，結合展覽、閱讀、無人選物、文化活動與國際交流，呈現基隆「雨即文化」的日常策展語彙。

這裡也是雨都漫步許多中元行動的策源地——從陰光普照城市特展、親子活動、街區走讀到祭典共創，讓傳統信仰不只是歷史記憶，而是可參與、可感知、可實驗的當代表達。

空間特色：

24小時無人開放，自助進入體驗展覽與選物

主題書區與文創展售，定期更新策展主題

歡迎在地創作者與旅人加入文化共創

展覽時間與地點：

＊雨都好室（惠隆市場內，基隆市仁愛區劉銘傳路6巷25-22號）

2025/8/11-2025/9/21

週二至週日00:00－24:00

中元不離普計畫：https://keelung-for-a-walk.com/zh/ghost-festival-program/