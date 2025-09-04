直言賴清德沒理由要柯建銘下台！　游盈隆：背後力量賴動不了　

▲賴清德、柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免大敗後，民進黨將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署逼宮一事。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日表示，民進黨到今天為止並不認為大罷免有錯，賴清德一定性，等於完全綁死，沒有理由叫柯建銘下台，沒有錯為什麼要下台？他直言，柯建銘敢這樣，背後一定有支持的力量，這個力量不是賴清德能動得了的，支持柯的人也不在乎賴清德聲望往下，所以受傷的就是賴清德。

游盈隆於節目《下班瀚你聊》表示，自己用民主內戰形容大罷免，大罷免是真正的相殺局，選舉是辦喜事、罷免則是先辦喪事後再辦喜事，這兩者不一樣，到今天為止，當賴總統還堅持定性大罷免是公民行動，沒有看到過程所牽涉受影響的上千萬人與政黨，更不用說31位國民黨立委積極動員、全力以赴，才驚險避免掉終結政治生命的厄運，這是非同小可的事情。

游盈隆表示，大罷免是由公民發動，但是民進黨全力支持，這沒什麼好爭執的，賴清德在628民進黨全代會公然呼籲全黨跟公民同行、726也再度呼籲823一起同行，因為這樣才造成今天很大的困擾。

游盈隆直言，民進黨到今天為止並不認為大罷免有錯，如果大罷免沒錯，柯建銘為什麼要下台？美麗島大老姚嘉文也說「如果黨有錯誤，全黨要去負責，也不是柯建銘一人負責」，既然定性沒有錯，那誰應該要負責？賴清德這樣一定性，等於完全綁死，沒有理由叫柯建銘總召下台。

游盈隆說，如果大罷免是一個嚴重的錯誤，根本完全錯估形勢，造成台灣全民的災難、民主形象毀滅，那自然會倒向高舉大罷免旗子的柯建銘與曹興誠，要他們負責，這樣才是言之成理，但現在民進黨說大罷免沒錯，那要負什麼責，賴清德一開始把自己綁住，讓自己陷入到非常困難的狀況，繼續下去會怎樣？就是賴清德聲望會不斷受到打擊。

最後，游盈隆強調，民進黨不是一言堂，是派系組成的政黨，柯建銘敢這樣，背後一定有支持的力量，這個力量不是賴清德能動得了的，所以受傷的就是賴清德，支持柯建銘的人也不在乎賴清德聲望往下。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）