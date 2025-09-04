游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免大敗後，總統兼民進黨主席賴清德民調大幅下降，就連本命區南部不滿意度也突破五成。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日表示，民進黨現在外面對立、內部也開始分裂，賴清德念茲在茲壯大台灣，但所作所為都在弱化台灣，總統沒有擔負領導的責任，就是失職。他示警，如果賴清德心態不變，而藍白完美結合，接下來民進黨恐怕連澎湖都會丟掉，可能只剩下屏東。

游盈隆於節目《下班瀚你聊》表示，賴清德要解決柯總召的目的是什麼？不是討單純討厭柯建銘，而是想挽回民意，認為是一個強而有力、是非分明的總統兼黨主席，如果不是這樣的話，為何要換掉柯建銘？民進黨現在就是外面對立更嚴峻、內部也開始分裂對立，誰造成這個狀況？根本問題才是真正要去解決的。

游盈隆認為，民進黨路線要開始改變，比方說不要再衝撞，改走合作代替對抗的路線，賴清德站在總統的高度發動這樣的事情，社會很樂意去聽也樂見事情這樣發展。

游盈隆示警，如果賴清德心態不變的話，2026選戰高雄和台南當然有可能會輸，民進黨在台南已經執政30年，但沒有永遠的執政黨，在地方也不會永遠只有一個黨連任，變數總是存在的，尤其最近台南流年不利，天災人禍層出不窮，在這樣的條件下，台南不贊同賴清德的處理國家大事方式的人破5成，這是一個變天的徵兆，高雄也是一樣，而且若藍白完美結合、解決了雙方基本的問題，接下來民進黨就很慘了，恐怕連澎湖都會丟掉，可能只剩下「台灣尾」屏東。

游盈隆也強調，根本的問題是總統自己的態度，對時事的認知、威脅的感知是否足夠敏銳，領導方式不變很多問題都會存在，今天在這邊指出一點，賴清德念茲在茲是壯大台灣，但所作所為都在弱化台灣。

游盈隆直言，當強化政黨間的衝突，甚至傷害到台灣感情、社會撕裂，因此政治僵局沒辦法化解，建立一個有效率、負責任的政府，這就是在弱化台灣、傷害台灣，總統責任重大，不是說都跟你沒關係，總統沒有擔負領導的責任，那就是失職。

▼游盈隆。（圖／台灣維新提供）

