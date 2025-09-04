　
大陸 大陸焦點 特派現場

賴影射「槍桿子紀念和平」　陸國台辦：統一必勝！分裂是自取滅亡

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸昨3日被北京舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會在北京隆重舉行。總統賴清德在社交媒體發文，針對紀念大會指出「台灣不拿槍桿子紀念和平」「更相信手中的裝備是用來保家衛國，不是用來侵略擴張」，含沙射影攻擊大陸社會制度。對此，大陸國台辦今（4日）正告賴清德之，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，「與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡。正義必勝，人民必勝，統一必勝！」

大陸國台辦發言人陳斌華指出，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣的「勝利日」。在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利。

陳斌華說，「80週年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗，完全無視海內外中華兒女為輓救民族危亡所進行的艱苦卓絕的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。」

陳斌華痛批，其言論完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，「充分暴露『台獨』分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。」

他進一步強調，「台灣是中國一部分，台灣同胞是中華民族一分子。」為了民族解放、台灣光復，打敗日本法西斯，包括台灣同胞在內的全體中國人民不畏強暴、同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰，最終取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

陳斌華又說，「台灣隨之光復，回到祖國懷抱。」我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，就是要共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確一邊，堅決反對「台獨」分裂，與大陸同胞共同追求祖國統一、民族復興的美好未來。

陳斌華再次重申，「正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡「正義必勝，人民必勝，統一必勝！」

國台辦發言人陳斌華賴清德二戰歷史

