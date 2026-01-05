抗議拆公館圓環「租3車擋地下道」　碩士女緩起訴代價3.5萬

▲台北市公館圓環公車專用地下道拆除前，遭民眾故意租用共享汽機車停放入口擋道抗議。（示意圖／記者黃克翔攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北市蘇姓女子為反對台北市府拆除公館圓環，連著2天租用共享汽機車，直接停放在公車行駛的地下道入口處，然後就地棄車走人，導致後方公車必須繞道而行，造成上下班車潮壅塞，台北地檢署5日依公共危險罪嫌處分認罪的蘇女緩起訴，條件是繳庫3萬5千元。

據了解，蘇姓女子因為不滿台北市政府無視居民意見，堅持要拆除公館圓環，所以在2025年8月28日上午9點30分左右，先把1輛共享汽車開到公車地下道南往北入口處停放，5分鐘後，再騎1輛共享機車，擋在北往南的公車地下道入口處，等於雙向通行同時被堵住。

警方將擋道車輛移置後，卻在隔天(29日)下午4點15分左右，又在北往南的地下道入口處發現另1輛共享機車，前後3輛汽機車上，都被張貼了「反拆公館圓環」、「盼能傾聽民意」、「反對填平地下專用道」等標語，最後市府仍在9月13日動工拆除圓環、填平地下道。

警方根據監視畫面，比對共享車輛租用資訊後，找到具有碩士學歷的蘇姓女子，檢察官認為她在通勤時間停放車輛，導致道路壅塞，造成往來人車安全危險，觸犯公共危險罪嫌，但考量她是為了對特定議題表達訴求，無犯罪紀錄，犯後坦承，態度尚佳，給予緩起訴處分1年，但要向公庫支付3萬5千元。