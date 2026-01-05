　
地方 地方焦點

暖心企業挺光復！友嘉集團50台高壓水槍救災　捐百萬助重建

▲友嘉集團董事長朱姵穎率領團隊拜訪花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢會面交流。（圖／花蓮市公所提供）

▲友嘉集團董事長朱姵穎（左）率領團隊拜訪花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢會面交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉日前遭逢天災侵襲，地方基礎設施與居民生活受到嚴重影響，所幸在各界齊心協力下，復原工作正逐步推進，光復鄉也在關懷與支持中漸漸走回正軌。關心光復鄉災情的友嘉集團也捐贈百萬元及高壓水槍協助災區復原重建也拜會花蓮市公所就光復重建意見交流。

致力於工具機械及產業設備發展的友嘉集團，在去年得知光復鄉災情後，第一時間伸出援手，捐贈新台幣一百多萬元善款，並提供五十台高壓水槍送往災區，協助地方加速清理與重建，展現企業回饋社會的溫暖力量。

▲▼友嘉集團董事長朱姵穎率領團隊拜訪花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢會面交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

日前，友嘉集團董事長朱姵穎率領團隊拜訪花蓮，並與花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢會面交流，雙方就災後重建、地方發展等方向交換意見。

友嘉集團朱姵穎表示，花蓮是一座美麗的城市，聽聞光復鄉因天災受創後，集團即刻捐贈一百多萬元善款與相關設備，希望能盡一份心力幫助災民度過難關，與地方政府一同為光復鄉、為花蓮努力。未來也將持續關注光復鄉的重建進度，並大力推薦集團同仁來花蓮觀光旅遊，以實際行動為花蓮加油打氣。

▲▼友嘉集團董事長朱姵穎率領團隊拜訪花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢會面交流。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示衷心感謝友嘉集團朱姵穎及集團同仁對花蓮縣光復鄉的關心與支持，不僅提供資源，更以實際行動展現企業社會責任，為災後重建注入重要力量。市公所也期盼，未來能邀請更多外地朋友走進花蓮，親身感受花蓮的自然景觀與人文之美，促進地方觀光與經濟發展。

花蓮縣議員魏嘉賢則表示，感謝民間力量對光復鄉的即時挹注，未來花蓮縣必須持續推動強化防災與減災設施，降低天災造成的衝擊，朝向永續、健康、宜居的花蓮家園邁進。

更多新聞
無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

為強化科技救災與災害現場指揮效能，台南市政府消防局第六大隊自1月起，正式推動「救災車輛空中標示方案」，針對所屬各式救災車輛，包括指揮車在內，統一於車輛頂部清楚標示單位名稱及專屬編碼，讓無人機從空中即可即時辨識車輛身分與配置位置，有效提升災害現場的指揮調度效率。

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主求復合恐得不償失

何世昌／都更鬼故事何其多　屋主求復合恐得不償失

10天搞定700坪案　北市都更王曝：手握近4萬坪都更地

10天搞定700坪案　北市都更王曝：手握近4萬坪都更地

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

