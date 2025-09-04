柯建銘下台一鞠躬？林岱樺：反省比去留重要　將親向賴清德提改革

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部。對此，民進黨立委林岱樺今（4日）表示，反省改革比柯建銘去留重要，把過錯全歸咎於一人，是很廉價的檢討方式。她本周五（5日）將參加總統與黨籍立委的餐敘，會主動向賴清德提出，自己將全力支持民進黨改革方向，民進黨要將焦點拉回施政與民意的回應。

民進黨立委林岱樺今（4日）受邀至媒體人王淺秋電台節目，針對外界關注柯建銘是否該「下台一鞠躬」？她回應，反省改革比柯建銘去留重要，把過錯全歸咎於一人，是很廉價的檢討方式。

林岱樺也稱，本周五將參加總統與黨籍立委餐敘，她將主動向賴清德提出，自己將全力支持民進黨改革方向，民進黨要將焦點拉回施政與民意的回應。

針對昨日公布的2026選對會名單是否滿意？林岱樺回應，她認為總統與各縣市首長未被列入，是很好的安排，行政首長應專注施政，不被捲入初選攻防是市民的基本期待。

林岱樺也指出，除呼應賴清德總統提出的民生、經濟、青年、弱勢四大優先，也進一步針對地方需求提出兩項「務必」，「務必補貼財劃法修正後對高雄市的不公平分配、務必協助產業界因應關稅壓力」。

林岱樺表示，挺產業就是挺就業，她以自身走訪產業基層舉例，高雄傳統製造與基層產業的就業人口，是高科技的三至五倍之多，政府不能忽視多數就業人口所遭受的產業衝擊。

林岱樺也指出，民進黨雖是執政黨，但國會處於在野多數的情境下，與其讓總統的言論被扭曲誤解，不如全黨開誠布公面對民意，說人民的話去贏回社會信任。