陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部宣佈，對原產於美國的相關截止波長位移單模光纖（G.654.C光纖）徵收反傾銷稅，稅率最高達78.2%，除列明的公司企業外，皆以78.2％稅率來計算，新規自2025年9月4日起生效。

《央視》報導，商務部裁定，美企透過改變貿易模式向中國出口光纖，缺乏商業合理性，削弱既有措施效果，構成規避行為。為維護正常貿易秩序，相關產品被納入反傾銷措施範圍。

大陸自2011年起對美國非色散位移單模光纖（G.652光纖）徵收反傾銷稅，2018年將稅率調整至33.3%至78.2%，2023年再次延長5年。此次調整擴大適用範圍，涵蓋G.654.C光纖。具體稅率為：康寧公司37.9%、OFS公司33.3%、德拉克通信與其他美企78.2%。

官方解釋，非色散位移單模光纖與G.654.C光纖皆應用於長途通信、幹線、有線電視及高速網路。反傾銷措施期限至2028年4月21日，即現行措施到期日。進口商須依海關計稅價格繳納反傾銷稅與進口環節增值稅。

商務部強調，本案調查依《對外貿易法》和《反傾銷條例》進行，相關企業若對裁定不服，可依法申請行政復議或提起訴訟。