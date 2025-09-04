美國佛州計畫取消「疫苗強制接種令」　專家警告引發嚴重疫情

▲2021年8月5日，在美國佛州邁阿密球館，一名女孩接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國佛羅里達州（Florida）州衛生官員宣布，將取消包括學童在內的所有疫苗強制接種規定，此舉可能成為美國第一個全面撤銷校園疫苗要求的州。州總醫官拉達波（Joseph Ladapo）、州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）均將疫苗接種視為個人自由選擇，但專家警告，若全面放寬規定，恐導致兒童、免疫力低下者及遊客感染疫苗可預防疾病的風險大增。

根據《路透社》、《CNN》報導，拉達波在坦帕舉行的記者會上表示，「每一項疫苗強制令都是錯的，帶有蔑視與奴役的意味。政府或任何人沒有權利告訴你該如何處理自己的身體。」他指出，州衛生部將立即撤銷部分非法定疫苗強制令，但若要完全取消所有疫苗要求，仍需與共和黨主導的州議會合作。

州長德桑蒂斯則強調，「醫療自由是我們必須非常謹慎保護的權利。」

報導指出，美國自1980年代起，所有州份對公立學校學童均有疫苗接種要求，涵蓋麻疹、脊髓灰質炎、破傷風等疾病，並允許醫療、個人或宗教信仰理由申請豁免。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，2024至2025學年度，美國幼兒園學生疫苗接種率下降，其中佛州約5.1%的幼兒有疫苗豁免，略高於全國平均。專家指出，這樣的趨勢將增加疫苗可預防疾病在校園及社區間擴散的風險。

佛州兒科醫學會主席阿莉莎（Rana Alissa）警告，疫苗接種率下降恐提高兒童在校感染疾病的可能性，進而影響家庭與地方經濟，「孩子在校園與朋友互動、遊戲與學習，密切接觸讓傳染病容易擴散。若兒童生病缺課，照護者也可能請假，影響不只是家庭，還有整個社區。」

公共衛生專家強調，疫苗接種不僅是個人選擇，也涉及公共責任。免疫學組織immunize.org執行長摩爾（Kelly Moore）表示，「交通法規或兒童安全座椅等規範是為了保護每個人的安全，同樣道理，學童疫苗是保護孩子免受可預防疾病的必要措施。」

CDC研究指出，過去幾十年的兒童常規疫苗接種約預防了5.08億起疾病、3200萬次住院及112.9萬人死亡，直接節省醫療成本約5400億美元。

此外，拉達波長期批評mRNA COVID疫苗，並呼籲研究其所謂「危害效果」，但缺乏科學證據。美國醫學會亦公開反對佛州取消疫苗強制令，強調此舉將破壞公共衛生成果，增加麻疹、腮腺炎、脊髓灰質炎及水痘等疾病風險，甚至導致嚴重疾病或死亡。

德桑蒂斯宣布將成立一個委員會，以與聯邦政策相協調並提供立法建議，相關立法程序將於明年一月議會開議後進行。然而，公共衛生專家認為，時間點敏感，若未來出現疫苗接種率下降導致的疫情爆發，可能讓民眾後悔此決策。