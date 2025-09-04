川普砍經費施壓哈佛大學翻車了！　美法官裁定違憲

▲川普擋哈佛大學經費失敗，被法官判違憲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦法院裁定擋下川普政府削減哈佛大學聯邦補助金的計畫，阻止一場原可能對學術研究與學術自由造成重大衝擊的資金封鎖。波士頓聯邦地區法院法官巴洛茲（Allison Burroughs）3日做出裁定，認為川普政府的措施違憲，侵犯憲法第一修正案保障的言論自由。

川普政府早前指控哈佛大學在校園爆發支持加薩的抗議活動期間，未能妥善保護猶太與以色列學生，並進一步指責校方存在反猶太主義與「反白人偏見」，遂決定凍結對哈佛的大規模聯邦補助。哈佛隨即於今年4月提起訴訟，要求解凍超過20億美元（約新台幣615億元）的資金。

《法新社》報導，該筆補助金遭凍結後，哈佛被迫暫停人員招聘與多項研究計畫，特別是在公共衛生與醫學領域，影響深遠。哈佛在訴訟中指出，這些措施不僅傷害校方正常運作，也對學術研究產生壓抑效果。

巴洛茲法官在判決書中指出，即便哈佛在法律文件中承認校園內確實存在反猶太主義現象，聯邦政府以此為由切斷補助資金，卻無助於解決問題。她強調，政府不能以打擊歧視為由，進行違反憲法的行為。她寫道，「第一修正案保障大學在面對爭議性話題時的言論自由與學術自由。對聯邦資金的威脅，將對學術機構形成寒蟬效應。」

目前川普政府尚未就判決結果回應是否提出上訴。此案預料將成為大選年中，關於教育自由與政治干預高等教育的重要議題之一。