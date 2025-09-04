北韓傳對身障者進行人體實驗　聯合國委員會震驚

▲北韓驚傳對身障者進行人體實驗，引起聯合國身心障礙者權利委員會重視。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

聯合國身心障礙者權利委員會3日表示，有可信的報告指出，北韓涉嫌在身障者進行人體實驗，包括對婦女強迫絕育、強迫墮胎，甚至殺害殘障嬰兒。

根據法新社報導，聯合國身心障礙者權利委員會指出，這些實驗據報是在未經自由、知情同意的情況下，於兒科機構及拘留設施內進行，「有可信的報告顯示，精神或智能障礙人士正被用於醫療與科學實驗。」

委員會對於多起身心障礙婦女遭強制絕育與墮胎的消息表示震驚，「委員會深切關注殘疾兒童遭到殺害的可信報告，包括有醫療機構在官方默許下進行的殺嬰行為。」

委員會成員馬拉．加布里利（Mara Gabrilli）對記者表示，他們也聽聞有殘障人士在未經同意的情況下被用於臨床試驗，目前委員會已敦促平壤立即將此類實驗入罪、建立獨立監督機制，並提供受害者補償途徑。

她強調，「身障者不是被治療或實驗的物件，而是同樣具有人性、應享有身體完整、自主與尊重的平等人類。」

這份針對高度封閉的北韓所做的報告，來源包括脫北者的證詞、2017年曾訪問北韓的聯合國殘障權利特別報告員，以及其他保密文件。

加布里利批評，北韓沒有提供官方數據，當委員會提出相關疑慮時，平壤僅回應「這是謊言」。

委員會進一步指出，北韓憲法並未明文禁止基於殘疾的歧視，也未將拒絕提供合理便利視為歧視。此外，社會普遍存在污名化與負面態度，並形成「雙軌制」：退伍軍人若有身體殘疾可獲特殊待遇，但其他殘障者卻被排除在服務之外。

報告還提到，殘障人士在羈押期間可能遭受羞辱性待遇，包括因「不服從」或「無生產力」而被單獨監禁。

委員會呼籲北韓採取有效措施，防止對殘障人士施加酷刑或不人道待遇，並明文禁止一切針對身障者的醫學與科學實驗。