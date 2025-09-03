會談2.5小時！普丁邀請金正恩訪俄　金與正也來了

▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁3日在北京舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁3日在北京正式會晤，且兩人閉門會談持續約2.5個小時，普丁邀請金正恩訪問俄羅斯。這場會議的俄方代表包括外交部長拉夫羅夫等人，北韓代表團則有金正恩妹妹金與正。

CNN報導，金正恩與普丁在會談開始之前的簡短談話盛讚兩國之間的夥伴關係，普丁也針對北韓派兵為俄羅斯而戰一事給予正面評價。

▲普丁稱，他很高興有機會能與金正恩單獨會晤。（圖／路透）

根據俄羅斯衛星通訊社，普丁稱，他很高興有機會能與金正恩單獨會晤，兩人將有機會討論雙邊關係的各個領域，兩國近期呈現出一種特殊信任、友好和同盟關係，「我們永遠不會忘記貴國軍隊和軍人家屬所做的犧牲，我謹代表俄羅斯人民感謝參與共同打擊現代新納粹主義的鬥爭」。

金正恩則說，自從去年6月兩國簽署條約以來，俄羅斯與北韓雙邊關係正在全方位發展，很高興有機會能與普丁單獨會晤，探討兩國發展及前景，並承諾將力所能及地幫助俄羅斯，「只要我們有能幫上俄羅斯忙的，我們就一定會這樣做，並將視此為兄弟職責所在。為了幫助俄羅斯，我們一定會盡己所能」。

▲北韓與俄羅斯正式會談結束之後，金正恩與普丁兩人進行一對一會談。（圖／路透）

在這場俄羅斯與北韓的會談之中，俄羅斯代表團成員包括外交部長拉夫羅夫、國防部長別洛烏索夫、克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫、自然資源部長柯茲洛夫。至於北韓方面，金正恩妹妹金與正是這次會談的北韓代表團成員之一。

另據RT、韓聯社報導，北韓與俄羅斯之間的正式會談持續逾1.5個小時，在這之後，金正恩與普丁兩人進行一對一會談。雙方會談總計歷時2.5個小時結束，普丁邀請金正恩訪問俄羅斯，金正恩則與普丁微笑握手擁抱告別，並表達希望能再次盡快會晤。