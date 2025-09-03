閱兵擴大存在感！　彭博社：金正恩從「國際孤兒」變身戰略玩家

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今（3）日出席中國北京天安門廣場舉行的抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年閱兵。外媒普遍認為，此舉讓金正恩成功擺脫「國際孤兒」形象，並在全球舞台上擴大存在感。金正恩與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁並肩而行，不僅展示三國戰略連結，也象徵北韓擁核國地位獲得肯定。

金正恩在閱兵中與習近平、普丁並肩站立於檢閱台中央，甚至在前往觀禮台的途中領先其他同行領導人，並與兩國元首交談互動。《彭博社》指出，過去10年，金正恩一直是國際孤立的象徵，北韓核武研發與人權爭議加深其被排擠的形象；此次亮相則顯示他已從「孤立王者」轉變為能藉盟友關係獲益的「全球玩家」。

▲習近平、金正恩3日在北京天安門閱兵時親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

《彭博社》進一步分析，金正恩與習近平、普丁一同觀賞中國先進軍事武器展示，不僅象徵北韓核武地位的提升，也可能獲得對其核武與導彈計畫的默認支持。南韓統一研究院高級研究員洪敏（音譯）指出，這是一種北韓在變化中的地緣政治格局中運用自身優勢的策略轉折，如果美國推動重啟對話，北韓將可能處於更有利的位置。

《BBC》指出，金正恩此次出席中國閱兵，是數十年來首次對外現身，凸顯其重視外交行動。2022年，北韓曾向俄羅斯提供武器與兵力，現在與習近平、普丁並肩，更展現對俄烏戰爭兩方的默契與連結。

《CNN》則認為，此次閱兵最具象徵意義的畫面，不是中國的隱形戰機或超音速武器，而是三位領導人並肩而立，展現前所未有的「反西方聯盟」態度。

▲金正恩與普丁會談前握手。（圖／翻攝自克里姆林宮）

《路透社》，向來低調的金正恩為參加此次閱兵，罕見地出訪外國，並在入場時領先其他外國元首，與習近平、普丁並肩而行，凸顯在其國際舞台上的存在感與影響力。

外媒普遍認為，金正恩藉由此次閱兵，不僅強化北韓的核武國形象，也為未來的外交談判爭取更大籌碼，象徵北韓在全球政治格局中的角色正在發生顯著轉變。