金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日上午登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今（3）日抵達北京天安門廣場，參加中國抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年閱兵。外界注意到，金正恩此次隨行座車的車牌號碼「7•271953」，認為可能具有特殊意義，解讀為北韓的抗美訊號，也凸顯出北韓與中國組成反美血盟的政治意涵。

根據韓媒《中央日報》，金正恩昨（2）下午4時左右，搭乘「太陽號」專用列車抵達北京，此前列車曾於上午6時經過遼寧省瀋陽，被外媒捕捉。列車抵達後，金正恩的座車隊於下午4時19分從建國門十字路口出發，經朝陽區前往北韓大使館。此次車隊由28輛車組成，包括中國警察領導車及救護車，但與2019年第4次訪中不同，此行未安排摩托車護衛。

金正恩座車上的「7•271953」號牌，明確標示了北韓所定義的韓戰停戰日為1953年7月27日，象徵北韓絕對不會向美國低頭，也顯示朝中兩國「抗美盟友」的關係。

▲金正恩2日搭乘的專用轎車行經北京市區。（圖／路透）

分析指出，這種透過車牌號碼釋放政治外交訊號的外交手法，與上月31日俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在天津抵達時的座車號牌如出一轍，普丁使用的是俄羅斯大使館專用號「198•852使」，展現不同國家領導人對外傳遞訊息的策略差異。

此外，金正恩此次訪中首度帶上女兒金主愛，並由北韓外務相崔善姬緊隨其後，公開畫面顯示金主愛站在金正恩身後，身穿白色外套。對比之下，妻子李雪主未出現在畫面中。南韓國家情報院指出，將密切觀察金主愛的活動，因為這是她首次隨父親出訪海外。

分析人士指出，車牌號碼「7•271953」並非偶然，其不僅是對歷史的象徵紀念，也是一種外交訊號：在朝中聯手、對美政策緊張的背景下，金正恩藉此向國際社會展示北韓堅定的抗美立場與歷史自豪感，並凸顯此次北京行的重要政治意涵。